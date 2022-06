Acontece Evento de lançamento do “Aliadas”, novo programa da TV Pampa, acontece nesta terça-feira (07)

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2022

A comunicadora Ali Klemt será a diretora-geral e apresentadora da atração. Foto: O Sul Foto: O Sul

Um coquetel com diversas personalidades irá marcar o lançamento do “Aliadas”, novo programa da TV Pampa, na noite desta terça-feira (07), no 360 POA Gastrobar, ao lado da Usina do Gasômetro. Na ocasião, a direção da Rede Pampa e a comunicadora Ali Klemt apresentarão ao público a atração, que visa debater questões relacionadas ao universo feminino e exaltar o potencial das mulheres.

Com estreia marcada para o dia 18 de junho, o “Aliadas” irá ao ar todos os sábados, às 12h. A programação contará com entrevistas sobre temas de relevância para as mulheres, além de um time variado de colunistas, profissionais com expertise em suas áreas de atuação que vão compartilhar seus conhecimentos com os telespectadores.

Ali Klemt, integrante da bancada do Atualidades Pampa, eleito duas vezes consecutivas o melhor programa de TV do estado, é a diretora-geral e apresentadora da nova exibição, a qual define como um “um hub de mulheres de sucesso na TV”:

“É o momento de quebrar paredes e trazer assuntos que valem a reflexão. Ensinar, dividir e dar dicas, abordando todos os vieses e nuances das mulheres contemporâneas, que são múltiplas. Para mim, inspiração é isso, tocar as mulheres de alguma forma para que elas saibam que também podem fazer diferente, obter novas informações e ir mais longe”, explica.

A primeira entrevistada especial será a influenciadora Claudia Bartelle, que vai falar sobre a sua história de superação de um câncer. Dentre outras convidadas confirmadas estão a atriz Ingra Lyberato, a jornalista Mônica Salgado e a Miss Brasil 2021, Teresa Santos.

