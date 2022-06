Acontece Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, Grilo Mobilidade distribui 1200 sementes de árvores aos passageiros no mês de junho

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

A startup busca a democratização da mobilidade sustentável e conecta, por meio de aplicativo, passageiros, empresas, mercadorias e marcas a veículos 100% elétricos. Foto: Tiago Trindade Foto: Tiago Trindade

Propondo um jeito novo de imaginar a mobilidade urbana de forma sustentável, a Grilo Mobilidade oferece um serviço inovador e com respeito ao meio ambiente e à saúde, com foco na redução da poluição sonora e da emissão de CO2 através de veículos 100% elétricos. Prestes a completar dois anos de operação, a startup já deixou de liberar 150 toneladas de CO2 na atmosfera – um dos gases responsáveis pelo efeito estufa – e preservou 1200 árvores. Para marcar esse feito, e em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 05 de junho, serão distribuídas 1200 sementes de árvores diversas aos clientes que derem seus “pulos” por Porto Alegre ao longo do mês.

“Uma Só Terra” é o nome da campanha global para o Dia Mundial do Meio Ambiente de 2022 e foi o lema da Conferência de Estocolmo de 1972. Mesmo após 50 anos, a temática se mantém pertinente, afinal este planeta é a única casa dos seres vivos, e seus recursos finitos precisam ser preservados pela humanidade. A Grilo se une à campanha com o mote “Plante essa ideia” e faz o convite a todos: além de reimaginar a mobilidade urbana e a repensar a relação com o planeta, plantar – de fato – novas ideias sustentáveis.

A ação contará ainda com o apoio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), que disponibilizará um espaço público onde as árvores poderão ser replantadas quando atingirem o tamanho necessário daqui a alguns meses. A iniciativa foi pensada para que todos – mesmo aqueles que não dispõem de um local apropriado para plantar uma árvore – possam participar da ação e plantar efetivamente essa ideia, tornando a capital mais verde e sustentável.

