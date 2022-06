Acontece Inteligência Artificial possibilita churrasco perfeito por controle remoto

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

De 07 a 10 de junho, a indústria faz o lançamento nacional da tecnologia na Fispal Food Service, maior feira do setor no Brasil. Foto: Hiram Voges Foto: Hiram Voges

Detentora de uma série de patentes de inovação, a Scheer Churrasqueiras e Parrillas, maior fabricante de churrasqueiras profissionais do mundo, promete revolucionar o mercado de grelhados a partir de uma solução inédita mundialmente. O sistema FIRETECH é um marco para as churrascarias e restaurantes que trabalham com grelhados. Com a aplicação dos mais modernos conceitos de tecnologia da informação aos seus equipamentos, a indústria desenvolveu softwares que contribuirão no total controle da temperatura, com a melhoria de processos, economia de tempo, matéria-prima e mão de obra, além da precisão na padronização e qualidade dos assados. Tudo isso à palma da mão, controlado e visualizado por um monitor.

Através de sensores, o sistema faz o controle de altura das grelhas para uma padronização da temperatura, conforme o ponto determinado para cada carne e corte. Assim, otimiza o consumo do carvão e consegue prever a necessidade de manutenção do equipamento. Com isso, há um pleno controle de todo o processo, que é padronizado desde o momento de acender o fogo até levar o corte pronto à mesa, no ponto desejado pelo cliente.

O FIRETECH demandou um ano e meio de pesquisas e desenvolvimento. “O controle da temperatura sempre foi um grande desafio nas churrasqueiras a carvão ou lenha, pois é inconstante”, ressalta Daniel Scheer Viapiana, CEO da Scheer Churrasqueiras e Parrillas. “Em outros nichos da cozinha industrial, há esse controle. Para o churrasco tradicional, isso é inédito. Sempre ficou por conta do feeling dos profissionais a hora certa para abastecer o equipamento, o momento para puxar a brasa para baixo da carne, dentre outras providências que dependem da mão de obra especializada”, explica o executivo. Nos restaurantes do exterior, esse desafio é ainda maior, por conta da escassez de profissionais capacitados.

O sistema registra padrões e gera previsibilidade, sem a necessidade de intervenção humana. Todo o processo pode ser acompanhado por meio de relatórios de análise e comparação e permite conectar a operação interna e externa do estabelecimento. Também é uma poderosa ferramenta para os restaurantes maiores, que operam em redes. A tecnologia inédita foi apresentada ao mundo na 101ª National Restaurant Association Show, maior feira profissional de foodservice do ocidente, que aconteceu de 21 a 24 de maio, em Chicago, nos Estados Unidos.

“Recebemos a visita de alguns dos melhores chefs de cozinha, dos quatro cantos do mundo. Eles foram unânimes em aprovar a inovação e elogiar a possibilidade de padronização de critérios e parâmetros”, relata Mauricio Della Giustina, gerente de exportações da Scheer. De 07 a 10 de junho, a indústria faz o lançamento nacional da tecnologia na Fispal Food Service, maior feira do setor no Brasil.

