Rio Grande do Sul Evento de posse do novo presidente da Assespro RS acontece na próxima segunda-feira

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

O advogado Alexandre Mello é o novo presidente da Assespro-RS para o biênio 2025-26. Foto: Divulgação O advogado Alexandre Mello é o novo presidente da Assespro-RS para o biênio 2025-26. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Na próxima segunda-feira (17), às 18h, ocorrerá, na Arena CMPC, localizada no prédio 99A do Tecnopuc em Porto Alegre, a cerimônia de posse do novo presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet – Regional do Rio Grande do Sul (Assespro RS). Alexandre Mello, que assume a gestão da entidade para o biênio 2025-2026, atua como advogado há mais de 30 anos, é professor, doutor em Direito pela UFRGS e sócio da Ventiur Aceleradora.

Mello também é advogado chefe do Conselho Regional de Administração do RS, Membro da Comissão Nacional de Direito para Startups da OAB Nacional, Coordenador do Grupo de Estudos de Direito e Startup da ESA-OAB/RS e Vice-Presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB/RS. Ao longo dos anos, Mello também atuou na aceleração de mais de 100 startups. O advogado assume a gestão com a missão de ampliar a representação das empresas de tecnologia do Rio Grande do Sul, além de promover a capacitação para temas atuais e gerar conexão de negócios entre os associados.

2025-03-13