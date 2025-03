Tecnologia Inscrições para curso gratuito de Dev. Full-Stack Jr, da +praTi, vão até esta sexta-feira

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O objetivo é garantir que os alunos adquiram habilidades técnicas e também estejam preparados para os desafios do setor de TI. Foto: Reprodução O objetivo é garantir que os alunos adquiram habilidades técnicas e também estejam preparados para os desafios do setor de TI. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A +praTi, iniciativa cívica dedicada à transformação social por meio da educação em tecnologia, está com duas novas turmas abertas de Dev. Full-Stack Jr, com 300 bolsas de estudo cada, 100% financiadas. Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental completo.

As inscrições para quem deseja realizar o curso vão até 14 de março. Os candidatos deverão realizar a prova de seleção entre os dias 15 e 17 de março, pelo site maisprati.com.br. O resultado será divulgado no dia 29 do mesmo mês, e a aula inaugural está prevista para o dia 8 de abril. Desta vez, a aula de abertura contará com a participação de Giulia Bordignon, mestre em Engenharia de Computação e criadora de conteúdo digital sobre programação, tecnologia e backend.

O curso de Dev. Full-Stack Jr conta com aulas virtuais ao vivo, três vezes por semana, e prepara os alunos para o mercado de trabalho, entregando conteúdos atualizados sobre as tecnologias mais requisitadas para o desenvolvimento de software. A formação, que conta com um professor 100% dedicado ao projeto, é realizada pela empresa parceira, Codifica.

Além disso, os estudantes participam de palestras com profissionais de diferentes áreas de atuação e recebem mentorias especializadas. Ao concluírem a formação, são ncaminhados para vagas de emprego.

Desde a sua fundação em 2020, a +praTi formou mais de 15 mil alunos e hoje possui um banco de talentos com 14 mil profissionais qualificados, prontos para ingressar nas vagas de Desenvolvedor Júnior.

Em novembro de 2024, 141 talentos foram formados, dos quais mais de 80 estão empregados. Para março de 2025, a expectativa é formar 240 novos alunos, que também serão encaminhados para o mercado de trabalho.

Além do ensino de tecnologia, o projeto oferece imersão no universo corporativo, promovendo o contato com profissionais das empresas que patrocinam o programa. O objetivo é garantir que os alunos adquiram habilidades técnicas e também estejam preparados para os desafios do setor de TI.

Serviço

Quando: até 14 de março de 2025

Prova de Seleção: 15 a 17 de março de 2025

Resultado: 29 de março de 2025

Aula Inaugural: 8 de abril de 2025

Inscrições e prova: www.maisprati.com.br

Vagas: 600 bolsas de estudo 100% financiadas

Duração: 450 horas técnicas, com aulas virtuais ao vivo (3 horas cada)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/inscricoes-para-curso-gratuito-de-dev-full-stack-jr-da-prati-vao-ate-esta-sexta-feira/

Inscrições para curso gratuito de Dev. Full-Stack Jr, da +praTi, vão até esta sexta-feira

2025-03-13