Dicas de O Sul Evento debate a importância da Psicologia na Educação

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

O tema vem ganhando destaque com a necessidade de implementação da Lei nº 13.935, que garante os serviços de Psicologia e Assistência Social nas redes públicas de educação básica Foto: Divulgação O tema vem ganhando destaque com a necessidade de implementação da Lei nº 13.935, que garante os serviços de Psicologia e Assistência Social nas redes públicas de educação básica (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O CRPRS (Conselho Regional de Psicologia do RS) promove nesta quinta (26) e sexta-feira (27) a Jornada “Psicologia na e com a Educação: criando possibilidades e promovendo experiências”, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do Estado (Praça Mal. Deodoro, 101), em Porto Alegre. A atividade é gratuita.

Há muita confusão quando se fala, ainda, sobre qual é o papel de um psicólogo dentro de uma instituição de ensino. Com a aprovação, em 2019, da Lei nº 13.935, que garante os serviços de Psicologia e Assistência Social nas redes públicas de educação básica, o tema veio à tona entre a comunidade escolar de todo o país e, com a pandemia, tornou-se ainda mais urgente.

Para o conselheiro Vinícius Pasqualin, presidente da Comissão de Educação do CRPRS, o psicólogo inserido neste contexto precisa diferenciar olhar clínico de atendimento clínico.

“O objetivo não é fazer uma terapia com cada aluno, mas, sim, entender todos os atores que compõem aquele ambiente (pais, alunos, professores, coordenadores etc) para construir novos caminhos avaliar potencialidades e dificuldades e pensar em intervenções e não para fazer psicodiagnósticos”.

A Lei nº 13.935 surge como fruto do clamor social, pelo reconhecimento da necessidade e da importância do fazer da Psicologia na e com a Educação, garantindo-o de forma ampla a todos.

Diante dos novos desafios que a pandemia trouxe para a educação, como o aumento das desigualdades e do número de casos de abandono escolar, os serviços de Psicologia e da Assistência Social dentro desses ambientes se tornaram ainda mais necessários, não apenas para auxiliar nos processos de ensino-aprendizagem, mas, também, por toda a assistência básica e psicossocial que esses profissionais podem oferecer a toda a comunidade escolar, durante e após a pandemia.

A programação completa e informações sobre inscrições podem ser conferidas em crprs.or.br/atividades.

