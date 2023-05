Acontece Evento marca a inauguração oficial da nova loja da Savarauto Mercedes-Benz em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

Coquetel reuniu convidados, jornalistas e influenciadores digitais na última terça-feira Foto: Denison Fagundes/Divulgação Coquetel reuniu convidados, jornalistas e influenciadores digitais na última terça-feira. (Foto: Denison Fagundes/Divulgação) Foto: Denison Fagundes/Divulgação

Em um ambiente inovador, luxuoso e humanizado, a estrela da Savarauto Mercedes-Benz passou a brilhar na rua Edu Chaves, 223, perto do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

A mudança de endereço da loja, que por 24 anos funcionou na avenida Nilo Peçanha, foi celebrada, na noite de terça-feira (23), com um coquetel para convidados, jornalistas e influenciadores digitais.

No showroom, modelos AMG GLA 35, GLC 43 e A 45 compuseram o cenário, com destaque para o GLS 450 e o elétrico EQC 400. Os anfitriões do evento foram o diretor do Grupo Savar, Leonel David Bortoncello, o gerente geral da Savarauto Mercedes-Benz, Elizeu Pereira, e o CEO da Mercedes-Benz no Brasil, Carlos Garcia. Homenageado na ocasião, o sócio-fundador do Grupo Savar, Leonel Domingos Bortoncello, foi o convidado de honra.

“Estamos em um momento de adaptação de todos os concessionários do Brasil para essa experiência de valorização do cliente. Ele é o centro das atenções ao entrar nas lojas. É um modelo que já deu certo na Europa e, até o final deste ano, estará em 50% dos concessionários do Brasil”, afirmou o CEO da montadora alemã no País.

A nova loja MAR20X é a 16ª no Brasil no conceito de experiência ao cliente proposto globalmente pela montadora alemã. Com investimento de R$ 5 milhões, o projeto arquitetônico foi executado pela BG Arquitetura, de Cynthia Garcia.

Para o gerente geral da Savarauto Mercedes-Benz, Elizeu Pereira, o novo conceito global de atendimento humanizado é um diferencial para o cliente de alto padrão: “É algo que já tínhamos implantado na loja de Caxias e, agora, foi preciso um novo espaço para implementar em Porto Alegre. Traz um conceito de muito luxo e de destaque para a humanização do atendimento, rompendo o formato tradicional de vendedores no showroom e muita tecnologia por toda a loja”.

