Acontece Conselho Regional de Engenharia e Agronomia marca presença em nova edição do Tá na Mesa em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

O encontro reuniu empresários e representantes para debater ideias e projetos em prol da população. Foto: FEDERASUL Foto: FEDERASUL

Nesta quarta-feira (24), foi realizada mais uma edição do Tá na Mesa, no Centro Histórico, em Porto Alegre. Promovido pela FEDERASUL, o evento faz parte da 78ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia. O encontro reuniu empresários e representantes para debater ideias e projetos em prol da população.

Nanci Walter, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-RS), apresentou os desafios e as oportunidades da área no Rio Grande do Sul. Segundo Nanci, seu objetivo é levar a área para o mundo. “Se a gente quer que a engenharia esteja em todos os lugares, nós precisamos estar presentes para dizer que ela está aqui e mais disposta”, afirma.

Sendo a primeira mulher a presidir o Conselho, ela abordou o tema “Engenharia: Futuro do Futuro”, destacando a falta de equidade no mercado. A presidente afirma que a profissão é predominantemente masculina, não chegando a atingir nem 20% dos quase 1 milhão de profissionais. Ainda de acordo com ela, o desafio é de representar melhor a engenharia.

Entre os dias 8 e 11 de agosto, o CREA-RS promoverá em Gramado, na serra gaúcha, um encontro para debater e apresentar novidades sobre o universo tecnológico do metaverso, além dos desafios e oportunidades da engenharia nacional e como ela pode ser fomentadora de políticas públicas para a soberania nacional.

