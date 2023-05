Acontece Jantar de gala beneficente em Porto Alegre arrecada recursos para o Instituto Ascendendo Mentes

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

Cerca de 600 convidados prestigiaram o evento, que contou com shows, palestra e um leilão. Foto: Jorge Scherer Foto: Jorge Scherer

Uma noite de gala repleta de atrações em prol de uma causa nobre na capital gaúcha. Assim foi o jantar do Instituto Ascendendo Mentes (IAM), promovido nesta quinta-feira (25) em parceria com a rede Gerando Falcões.

O evento contou com shows e um leilão beneficente, composto por obras de diversos artistas, como Pirecco, Celo Pax, Capovilla e Caé Braga, camisetas autografadas da dupla Gre-Nal, imagens do fotógrafo Thiago Bruno, entre outros objetos. O CEO da Gerando Falcões, Edu Lyra, também palestrou durante o encontro, destacando a atuação da instituição, que viabiliza projetos sociais em periferias e favelas do Brasil, como a Ascendendo Mentes, em Porto Alegre.

“É incrível ver o crescimento dessa ONG gaúcha, mobilizando a sociedade local, a iniciativa privada e o governo no combate à pobreza. O Brasil só vai mudar se a gente desenvolver e inspirar as nossas lideranças. Por isso eu acredito que o futuro social aqui no Rio Grande do Sul será cada vez melhor por conta desse trabalho em colaboração”, ressaltou Edu.

Atualmente, a Ascendendo Mentes impacta a vida de 200 jovens em situação de vulnerabilidade social por meio da educação emocional e profissional e da qualificação para o mercado de trabalho. Segundo a presidente da ONG, Nina Cardoso, um dos principais propósitos do evento foi expandir a visibilidade da iniciativa. “Queremos dar luz a toda a força e potencial que existe nas quebradas da cidade. Essa é a nossa missão: ascender talentos das comunidades para gerar mais emprego e renda”, destacou.

Cerca de 600 convidados prestigiaram o jantar. A ocasião ainda teve a participação das embaixadoras do IAM, personalidades como a comunicadora da Rede Pampa Ali Klemt, além de Melissa Xavier, Leonora Weimer, Fernanda Geyer, Fernanda Jacques, Ariana Leiva, Milene Nascimento, Martha Rosinha, Camila Forest, Michelly Carpena, Hyllua Husein, Liza Block e Patti Leivas.

