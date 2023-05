Acontece Fiergs inaugura Instituto Sesi de Formação de Professores no Dia da Indústria

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Espaço é dedicado à capacitação e qualificação de educadores de escolas públicas e privadas. Foto: Dudu Leal Foto: Dudu Leal

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), inaugurou em Porto Alegre, nesta quinta-feira (25), Dia da Indústria, o Instituto Sesi de Formação de Professores. O lançamento ocorreu um ano após a instituição anunciar, em maio de 2022, o investimento de R$ 300 milhões na educação gaúcha. O evento teve a presença de autoridades, empresários e educadores, que fizeram um tour pelo Instituto para conhecer os pilares do novo espaço educacional.

Localizado na Travessa Leonardo Truda, no Centro da capital, o Instituto prevê a qualificação de gestores e educadores de escolas públicas e privadas, principalmente por meio de parcerias. A meta é preparar os docentes para desafios da prática em sala de aula, com respeito às culturas juvenis e emprego eficiente de recursos tecnológicos e pedagógicos, resultando em aprendizagens significativas.

“Educação de qualidade se faz com professores preparados para atender as demandas que o mundo atual exige dos alunos e futuros profissionais”, afirma o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry.

São três os pilares de atuação do Instituto: o Programa de Formação e Gestão Educacional, o Observatório da Educação e o FabLearn. A qualificação docente por meio do Programa de Formação e Gestão Educacional já conta com a adesão de 38 municípios. Desde o ano passado, foram 3.300 professores e 93 mil alunos impactados pelo projeto. No momento, nove formações estão em andamento, outras 10 estão agendadas e mais 37 municípios demonstraram interesse na iniciativa.

A proposta do Observatório é realizar pesquisas e análise de dados, produzindo estudos qualitativos que permitam construir soluções personalizadas para os desafios educacionais. A primeira pesquisa desenvolvida, em parceria do Sesi-RS com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), mapeia o grau de maturidade tecnológica dos professores quanto ao uso de recursos digitais e não digitais nas práticas pedagógicas.

Por enquanto, 50 municípios já aderiram à pesquisa e receberam acesso a uma plataforma disponibilizada pelo Sesi-RS. Os professores podem acessá-la por meio de link, respondendo às questões em cerca de 30 a 40 minutos. Depois, é enviado o resultado individual do grau de maturidade para cada professor, e o município obtém um diagnóstico geral entregue pelo Sesi-RS.

O FabLearn, por sua vez, está vinculado à metodologia “mão na massa” adotada nas escolas de Ensino Médio do Sesi, que proporciona a aprendizagem a partir da prática com a integração dos conhecimentos científicos, a música e movimento e a gameficação. O espaço do FabLearn está aberto gratuitamente a educadores e estudantes, por meio de agendamento.

“O que estamos entregando hoje à população gaúcha é fruto de um trabalho que começou há 10 anos, com a primeira escola de Ensino Médio do Sesi. Temos um modelo de educação reconhecido porque instiga os estudantes a aprender a partir dos seus interesses, estimulando a inovação e a criatividade. Com o Instituto, vamos desenvolver metodologias que poderão ser aplicadas por todos os atores educacionais, sendo a formação de professores a premissa para este desenvolvimento”, diz o superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo.

Novos projetos em andamento

Além do Instituto Sesi de Formação de Professores, o aporte de R$ 300 milhões anunciado em maio de 2022 pela Fiergs foi destinado à construção de seis escolas de Ensino Médio em tempo integral nos municípios de Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Lajeado e Santa Cruz do Sul, bem como à ampliação da estrutura já existente em Pelotas. Quando em funcionamento, as unidades deverão gerar 2,4 mil novas vagas para estudantes e 300 empregos diretos. Também foi anunciada a reformulação e a ampliação do contraturno tecnológico com ênfase em pensamento computacional.

A previsão é de que as primeiras escolas entrem em operação em 2025. A unidade de Pelotas, que está em reforma, deve ter a revitalização pronta e início das aulas até março de 2024. Em Canoas e Lajeado, as obras para a construção dos complexos educacionais contemplando escola de Ensino Médio, contraturno e ginásio se iniciam a partir de junho deste ano. Bento Gonçalves já tem o local escolhido, com projeto de implantação em andamento; as aulas começam em 2026.

Em Novo Hamburgo e Santa Cruz do Sul, permanece para 2026 o cronograma de início das aulas, e os estudos de viabilidade técnica e legal para escolha das áreas estão em fase final. Caxias do Sul, por sua vez, escolheu situar a nova escola, para 525 alunos, na atual sede do Senai Nilo Peçanha, com conceito exclusivo de novas estruturas e preservação histórica dos prédios; as aulas devem começar em 2027.

No caso do contraturno tecnológico, foram entregues seis FabLearns nas cidades de Sapiranga, Marau, Bento Gonçalves, São Leopoldo, Estrela e Sapucaia do Sul, além da inauguração do novo contraturno em Igrejinha. Mais oito cidades inauguram seus ambientes no segundo semestre de 2023: Esteio, Guaíba, Panambi, Montenegro, Campo Bom, Erechim, Santa Rosa e Parobé.

As seis novas escolas, que se somam às cinco já existentes (Gravataí, Montenegro, Pelotas, Sapucaia do Sul e São Leopoldo), seguirão a proposta pedagógica que já tornou o Sesi-RS referência em educação, na qual o aprendizado se dá por meio da pesquisa e das tecnologias de inovação que estimulam a criatividade e a solução de problemas. As turmas são divididas em grupos para incentivar o trabalho colaborativo e os professores atuam como mentores, em apoio aos estudantes na busca de respostas para cada desafio.

Números da educação do Sesi-RS

O Sesi-RS conta hoje com mais de 13,6 mil alunos matriculados em estruturas educacionais oferecidas em 32 municípios. As atividades envolvem Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Contraturno Tecnológico, Formação de Professores, Educação Infantil e Educação Continuada. Os serviços variam de acordo com a necessidade de cada município ou região.

