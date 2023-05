Acontece Porto Alegre Convention Bureau cria Comitê para Promoção e Captação de Eventos com principais agentes do setor

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Porto Alegre Convention Bureau visa o desenvolvimento econômico e social através do turismo de eventos Foto: Divulgação Porto Alegre Convention Bureau visa o desenvolvimento econômico e social através do turismo de eventos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre agora conta com um Comitê para a promoção e captação de eventos nacionais e internacionais. A cerimônia aconteceu na ça-feira (23), quando foi realizada a assinatura do documento por todos os presentes, que se comprometeram a trabalhar em prol de dois pontos primordiais: a promoção do destino e a captação de eventos.

Entre os presentes estiveram representantes do Porto Alegre Convention & Visitors Bureau (POACVB), criador do Comitê; da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul; da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre; da Secretaria Municipal de Relações Internacionais; do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (SINDHA); da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA); da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS); do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (SINDIHOSPA); da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Sul (ABIH/RS); da Brocker Turismo; do DCSET – Cais Embarcadero; da CCM Eventos; do Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CEFIERGS); da Cem Cerimônia; Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (CEPUC/RS); da Fellini Turismo; da GAM3 – Parque da Orla; da LB Produções; e da Orgatur Navegação e Turismo – Barco Cisne Branco.

A construção do Comitê começou quando o Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau (POACVB) lançou na última sexta-feira (19) a ideia em um encontro realizado a bordo do Barco Cisne Branco. A criação do Comitê veio de encontro com o lançamento dos editais da Embratur para coparticipação de expositores, destinos ou empresas em feiras internacionais. Os editais seguem uma pontuação mínima que definem se o destino/empresa se enquadra para a participação em feiras internacionais, partindo de uma pontuação maior para a entidade que trabalha a captação de eventos, turismo de negócios e marketing de destinos.

“Em abril, tivemos conhecimento do lançamento do edital. Com isso, recolhemos a documentação e toda a informação necessária, preenchemos e encaminhamos para a Embratur, solicitando a participação de Porto Alegre na FIEXPO Panamá, a maior feira de negócios da América Latina. Concorremos com mais de trinta destinos e empresas e ficamos muito bem colocados no ranking da pontuação, sendo o 4º entre os 13 destinos aceitos para compartilhar o estande da Embratur na FIEXPO”, conta a presidente do POACVB, Adriane Hilbig.

Devido a essa ação de participação em feiras internacionais, como a do Panamá, e a necessidade de engajar ainda mais os players envolvidos diretamente com a captação de eventos e promoção de Porto Alegre e Região Metropolitana, surgiu a ideia da criação de um comitê liderado pelo POACVB em conjunto com a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), que foi oficializada nesta terça-feira (23). “Este é um movimento inédito, unindo com esta finalidade poder público, iniciativa privada e entidades. O objetivo principal é engajar os captadores de eventos e fazer a promoção de toda a estrutura, bem como da excelente qualidade dos serviços que são prestados. Assim, queremos unir as demais empresas do setor com entidades e poderes públicos municipal e estadual, convergindo para a construção de projetos e viabilização financeira para ações de promoção que sejam possíveis realizar aproveitando os momentos pré e pós-feira”, completa Adriane.

Com a presença da Azul Linhas Aéreas, representada pelo Gerente Comercial Ronaldo da Silva Veras, o evento de assinatura ainda contou com um momento de fala da Gerente de Turismo de Reuniões, Incentivos e Negócios Internacionais da Embratur, Vaniza Schuler, que trouxe a importância da criação do comitê para tratar assuntos relacionados a promoção e captação de eventos internacionais para os destinos, além de projetos que podem ser desenvolvidos em parceria com a instituição.

Porto Alegre Convention Bureau

Fundado em 1997, o Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau (POACVB) é uma fundação privada, sem fins lucrativos, que visa o desenvolvimento econômico e social através do turismo de eventos, com atuação na capital gaúcha e Região Metropolitana.

A entidade objetiva aumentar o fluxo turístico, com economia e agilidade nas ações de captação, promoção, apoio e realização de eventos.

Atualmente, o POACVB trabalha em conjunto com o trade local em segmentos como hospedagens, gastronomia, eventos, comunicação, transportes e atrativos turísticos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/porto-alegre-convention-bureau-cria-comite-para-promocao-e-captacao-de-eventos-com-principais-agentes-do-setor/

Porto Alegre Convention Bureau cria Comitê para Promoção e Captação de Eventos com principais agentes do setor

2023-05-26