Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Exposição fotográfica mostrará imagens que contam a história dos prédios históricos que integram o complexo do Total. Foto: Divulgação Exposição fotográfica mostrará imagens que contam a história dos prédios históricos que integram o complexo do Total. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Para celebrar seus 20 anos, em 29 de maio, o Shopping Total prepara uma série de atividades. Entre as ações, está o “Arte no Muro”, ilustração de 60 metros feita no muro do estacionamento por seis artistas urbanos, exposição fotográfica de painéis com imagens que contam a história dos prédios históricos que integram o complexo do shopping, entre outras ações.

“Com as iniciativas no Centro Cultural Total, queremos valorizar nossa trajetória ao longo tempo. Os nossos prédios fazem parte do maior conjunto privado do Rio Grande do Sul e são uma parte da cultura de Porto Alegre, que instiga o público ao trazermos abordagens e estilos de artes diferentes”, aponta Silvia Rachewsky, gerente Comercial e de Marketing do shopping, sobre o conjunto de atividades.

Mural “Arte no Muro”

No caso de o “Arte no Muro, a curadoria é feita pelo artista Lucas Anão Vernieri, que já fez intervenções no Paço Municipal e na Usina do Gasômetro, com a participação de mais cinco artistas gaúchos — Carol Petersen, Lucas Pasecinic, Jotape Pax e Bruna Rison — e um de São Paulo, Agnaldo Mirage, todos com trabalhos de destaque nas suas técnicas. O coletivo deve usar 130 litros de tinta e 80 latas de spray para colorir o local com figuras da fauna e flora brasileira.

“Quando se pinta grandes murais, acaba sempre acontecendo muitas trocas, trabalhamos coletivamente, e tivemos liberdade para fazer nossas escolhas, nossas linhas de trabalho. Este é o maior legado que a arte urbana deixa”, conta Lucas Anão, ao afirmar que a comunidade está gostando do novo colorido da estrutura, que começa na avenida Cristóvão Colombo.” Muitos moradores passam por aqui, trazem o pet, vem pegar sol, e comentam que o espaço ganhou mais vida”. Mas não é só isso, diz: “A arte urbana tem um papel social muito forte, a gente acaba alimentando e inspirando projetos e pessoas a fazer também sua arte”.

O “Arte no Muro”, que foi dividido em duas fases e tem previsão de conclusão em 28 de maio, tem apoio de Tintas Renner, empresa de estruturas Andaime, da Altitude Resgate em Altura e planejamento da Stronger on Brand Experiences and Tech.

Para Michele Schaeffer, gerente de Marketing da Tintas Renner, o Shopping Total é mais que um novo projeto para a companhia, e permitirá a ampliação da marca em projetos culturais no Centro Histórico de Porto Alegre. “Participar de projetos de arte urbana tem muita sinergia com as atividades que desenvolvemos, e dá continuidade ao que já fizemos em diferentes locais da capital, como no Muro do Zequinha. A partir de intervenções dos artistas nos preocupamos em oferecer um novo clima para os frequentadores do shopping onde a arte ficará exposta”, diz.

Exposição fotográfica

Já a exposição fotográfica “Arte e arquitetura do shopping Total”, integra as celebrações dos 20 anos do empreendimento, no Palco de Eventos, mostra painéis com imagens que contam a história dos prédios históricos que integram o complexo do Total.

Os edifícios faziam parte da antiga Cervejaria Bopp, fundada em 1881, cujas primeiras construções estavam no endereço da Av. Cristóvão Colombo, projetados pelo célebre arquiteto Theo Wiederspahn, sendo inaugurados, respectivamente, em 1911 e 1914, e hoje são bens tombados como patrimônio cultural pela prefeitura de Porto Alegre.

São seis painéis com 30 imagens atuais e históricas, com textos sobre a origem dos prédios e, principalmente, sobre os significados das várias estátuas e conjuntos escultóricos instalados na fachada.

A curadoria das imagens e elaboração dos textos são de José Francisco Alves, historiador de arte que lançou no TOTAL em 2022 o livro “A Escultura Pública de Porto Alegre – Porto Alegre 150 Anos”. As imagens são do acervo de José Francisco, ou históricas, obtidas em arquivos e de autoria, cedidas por terceiros. “Meu critério é o da experiência com o assunto, com base em pesquisas de décadas sobre arte e arquitetura, em especial das esculturas em fachadas, na qual os antigos prédios da cervejaria Bopp são muito ricos”, revela.

Bolo de aniversário

Também no dia 29, o dia “D” para o shopping, será servido, com a presença de um saxofonista, às 16 horas, um bolo simbólico para a comunidade, lojistas e colaboradores. Além disso, quem estiver no entorno poderá conferir uma surpresa: como nos áureos tempos, a chaminé do Total soltará uma fumaça laranja, da cor do empreendimento, “Queremos celebrar com os clientes e a vizinhança um pouco da nossa alegria por estes 20 anos de Total”, completa Silvia.

Promoção Aniversário Total

Além destas atividades, o shopping criou a Promoção Aniversário TOTAL, que premia os clientes, entre maio e julho, com R$ 168 mil em Totaletas (vales-compra para serem utilizados exclusivamente nas operações do TOTAL) em 93 sorteios.

A cada R$300 em compras (a nota fiscal pode ser cumulativa), o cliente troca por um cupom, deposita na urna e, todo dia, às 18h, concorre ao sorteio de R$1.000,00 em Totaletas. Um dos diferenciais da ação é que mesmo os cupons sorteados voltam para a urna e continuam concorrendo até o final da promoção.

Neste ano, em parceria com Unimed e Banrisul, o cliente que apresentar carteira do plano ou fizer compras com os cartões de débito Banricompras, ou crédito Mastercard/Visa Banrisul também ganham em dobro.

Para estimular os vendedores, e incrementar as vendas, o shopping vai sortear diariamente para os funcionários das lojas R$ 200 em Totaletas indicados pelos clientes.

