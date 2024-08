Acontece Evento marca início de bazar beneficente para Casa Madre Ana nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

O evento marcou o início das atividades voltadas à 5ª edição do bazar beneficente, que vai ocorrer no dia 12 de setembro. Foto: Vini Dalla Rosa Foto: Vini Dalla Rosa

Na manhã desta segunda-feira (05), ocorreu o café da manhã das embaixadoras do Bazar Claudia Bartelle & Friends na Casa de Apoio Madre Ana. A ocasião marcou o início das atividades voltadas à 5ª edição do bazar beneficente, que vai ocorrer no dia 12 de setembro, das 10h às 22h, no Shopping Iguatemi, na av. João Wallig, nº 1800. A Rede Pampa esteve presente no lançamento, com uma cobertura multimídia do evento.

A iniciativa prevê a arrecadação de fundos, através da venda de acessórios e vestuário feminino, masculino e infantil, e pela primeira vez, também itens de decoração. O valor será revertido em investimentos na casa de apoio com o objetivo de promover o bem-estar dos moradores. O evento será o maior bazar 100% beneficente do país.

A embaixadora do bazar, Claudia Bartelle, explica sobre a relevância do evento para a Casa de Apoio Madre Ana. “[…] funciona como uma casa, ela precisa se sustentar. Ela dá cinco refeições para os pacientes e seus familiares, dá apoio psicológico, tudo que uma casa precisa, ela fornece aos nossos pacientes. E, a gente precisa sustentar ela e uma casa custa muito caro, por isso é tão importante esse bazar”

A última edição do evento arrecadou mais de R$ 1 Milhão, permitindo manter a casa por um ano inteiro. Agora, com o espaço maior, será possível vender mais peças, angariar ainda mais recursos e a meta é superar a renda da última edição para garantir a manutenção do lugar, e criar um fundo para a sustentabilidade da casa.

O espaço de acolhimento é destinado a pacientes pediátricos e familiares que vêm do interior do Rio Grande do Sul e de outros estados do país em busca de tratamento na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. As crianças e suas famílias possuem estadia completa durante o período de tratamento, realizando refeições diárias e recebendo materiais de higiene pessoal, roupas e acompanhamento social. Desde 2016, foram recepcionados cerca de 6.000 pacientes nas áreas de cardiologia pediátrica, oncologia e transplantes renais, hepáticos e de coração.

Para a arrecadação, o bazar conta com doações de peças que poderão ser realizadas até o dia 31 de agosto. O local de entrega é na Loja Breton, localizada na rua Quintino Bocaiúva, nº 818, com funcionamento de segunda a sábado, em horário comercial. Com o objetivo de arrecadar alimento, o bazar pede que a entrada seja mediante a um ingresso, o qual corresponde a um litro de leite.

Evento marca início de bazar beneficente para Casa Madre Ana nesta segunda-feira

2024-08-05