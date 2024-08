Acontece Fenarroz começa nesta terça-feira em Cachoeira do Sul

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

Em sua 24ª edição, a Fenarroz abre os portões do Parque da Fenarroz, em Cachoeira do Sul, às 10h desta terça-feira. (Foto: Divulgação)

A 24ª Fenarroz – Feira da Reconstrução do Agronegócio terá início nesta terça-feira (6) e seguirá até o dia 11 de agosto no Parque da Fenarroz, em Cachoeira do Sul, promete ser um marco para o setor. A Executiva da Fenarroz revelou o troféu oficial do evento.

Neste ano, os palestrantes e painelistas serão agraciados com uma “Pazinha Princesa”, uma peça simbólica que destaca a tradição e a importância do arroz na região. Fabricada pela empresa Rui Cabral e Filhos, também de Cachoeira do Sul, a mesma empresa que faz a tradicional Pá Princesa 7 Cravos, amplamente conhecida como a pá do arroz ou a pá do arrozeiro. A Princesinha é uma versão mais leve e menor, com a mesma qualidade da Pá Princesa.

Composta de aço e madeiras nobres, a pá possui uma inscrição especial da 24ª Fenarroz e a figura do “arrozito”, mascote da Feira. Esses elementos em metal adicionam um toque de distinção à ferramenta, que será celebrada como o troféu desta edição.

“Buscamos inovar e, ao mesmo tempo, homenagear nossos parceiros com uma ferramenta símbolo das lavouras de arroz,” declarou Tomaz Santa Cruz Arbelo Neto, Presidente da Fenarroz. A iniciativa reflete o compromisso da organização em destacar a relevância do agronegócio e a resiliência do setor diante dos desafios enfrentados nos últimos anos.

A 24ª Fenarroz promete ser um evento de grande importância para o agronegócio brasileiro, reunindo especialistas, produtores e entusiastas do setor em um ambiente de troca de conhecimentos e celebração da cultura agrícola.

Ainda, para a comunicação e entretenimento dos visitantes e expositores, a feira vai contar o serviço tradicional da ‘Rádio Som 24ª Fenarroz’. O sistema de som cobrirá todo o perímetro do Parque da Feira, abrangendo áreas internas dos pavilhões e 48 pontos estratégicos na área externa.

A ‘Rádio Som 24ª Fenarroz’ funcionará em benefício da feira, do público e dos expositores/anunciantes, oferecendo uma variada seleção musical, além de informações essenciais como a hora certa, utilidades e programações da feira, das 10h às 22h.

As comercializações de mídia para a rádio já estão abertas, oferecendo espaços para comerciais nos formatos gravado e/ou ao vivo, com spots de 30 segundos. Empresas interessadas em divulgar seus produtos e serviços têm uma excelente oportunidade de se tornarem parceiras na divulgação durante o evento.

