Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

Espaço AgroTec promove um mergulho nas inovações que estão moldando o futuro da agricultura. Foto: Divulgação Espaço AgroTec promove um mergulho nas inovações que estão moldando o futuro da agricultura. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com o tema, “O campo sempre em evolução”, a Fenarroz lança o Espaço AgroTec.

Esse espaço se destaca como uma vitrine para a inovação e a tecnologia agrícola, destacando tendências e avanços importantes para o setor. A estreia será realizada no Ginásio da Fenarroz, com o objetivo de proporcionar aos visitantes e expositores a oportunidade de se atualizar sobre as últimas novidades em tecnologia e inovação agrícola.

A programação é cuidadosamente elaborada para enfatizar práticas e soluções inovadoras que impulsionam a eficiência e a sustentabilidade no campo brasileiro, contando com palestras, debates e apresentações de startups. O evento vai promover um mergulho nas inovações que estão moldando o futuro da agricultura, reunindo as mais recentes tecnologias e práticas sustentáveis para estimular o progresso no campo.

O objetivo é criar um ambiente que, além de fomentar o avanço tecnológico, também estimule a formação de parcerias estratégicas no agronegócio. A programação vai contar com um seminário técnico do arroz irrigado – Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), nesta terça-feira (6). Na quarta (7), haverá o hackathon de inovação – Cocria Agro e na quinta (8) vai ser apresentado o 4° Seminário da Noz Pecan.

Os portões serão abertos diariamente às 10h da manhã. No entanto, será concedido acesso antecipado para os participantes do Espaço AgroTec de acordo com a programação de cada dia. O horário de encerramento das atividades será às 22h.

A organização reforça seu compromisso em garantir a segurança dos participantes e expositores ao longo de toda a feira. Durante o dia, a segurança será garantida pela Brigada Militar, através do 35° Batalhão de Polícia Militar (35° BPM). A equipe realizará patrulhamento ostensivo a pé e motorizado dentro e ao redor do Parque, assegurando a ordem pública e proporcionando uma sensação de segurança a todos os presentes.

À noite, a equipe da VIP Segurança, altamente treinada e qualificada, assumirá a responsabilidade de manter a ordem e a segurança no parque. Eles estarão preparados para lidar com qualquer situação, garantindo um ambiente seguro e agradável para todos. Todas as medidas de segurança estão em conformidade com as normas e diretrizes estabelecidas pelos órgãos competentes, garantindo a integridade física e a tranquilidade de todos os participantes da Fenarroz.

