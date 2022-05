Cláudio Humberto Evento no TST mostra leveza e até cordialidade

Por Cláudio Humberto | 20 de maio de 2022

(Foto: Divulgação)

A solenidade desta quinta (19), no Tribunal Superior do Trabalho (TST), foi marcada pelo gesto simpático do presidente Jair Bolsonaro, estendendo a mão ao ministro Alexandre de Moraes, e também pela leveza do anfitrião, ministro Emmanoel Pereira. A certa altura, Pereira convidou Bolsonaro a condecorar ministros empossados. O presidente perguntou por onde deveria começar: “Pela direita?” O sorridente presidente da Corte respondeu, firme: “Sempre pela direita, presidente.”

Cara amarrada

Cordial, Bolsonaro usou a mão direita para fazer um gesto tipo “levanta aí”, e a estendeu a Moraes. Que manteve a cara amarrada.

Parecia duelo

Durante o evento, Moraes ficou sentado bem à frente de Bolsonaro, encarando o presidente. Lembrou cena de filme de bang-bang.

Nem te ligo

Bolsonaro contou certa vez que Moraes não abriu a boca quando foi ao Planalto com Edson Fachin para entregar convite à posse no TSE.

Aplaudidos

O momento arrancou aplausos da plateia que estava no plenário do TST, além de sorrisos (até de alívio) nas autoridades presentes.

Procuradoria da Bahia sabia de contrato suspeito

Apesar de o então governador baiano Rui Costa (PT) dar a desculpa esfarrapada à Polícia Federal de não saber que havia pago adiantados R$48 milhões a uma empresa de produtores de maconha, a HempCare, pois não tinha “pleno domínio do inglês”, o contrato passou pelas mãos e recebeu aval da Procuradoria Geral da Bahia. O despacho foi assinado pela procuradora geral Aline Nunes, e é datado em 7 de abril de 2020. Os respiradores, adquiridos a peso de ouro, nunca foram entregues.

Tudo lá

A própria Procuradoria destacou, sem se opor, que a HempCare pretendia o pagamento adiantado pelos respiradores

Revisado e assinado

Barbara Camardelli, procuradora chefe, avalizou a antecipação. Mas foi pior que isso: o pagamento saiu antes mesmo da assinatura do contrato.

Quem manda?

A própria procuradoria afirma que é “um órgão diretamente subordinado ao Governador”, o que sugere submissão às vontades de Rui Costa.

Tribunal racial

Tarcísio Francisco Jr driblou um desses “tribunais raciais” para usar cota para negros e virar juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ontem, o CNJ suspendeu a posse do branquíssimo magistrado. O episódio só mostra que a cota mais justa é a do mérito e não a da cor da pele.

Menos de um mês

Jair Bolsonaro ganhou cerca de 250 mil seguidores no Twitter desde o fim de abril. No anúncio da oferta de compra da rede social por Elon Musk, o presidente ganhou 90 mil seguidores em poucos dias.

Impacto das damas

Agora, “Janja Lula Silva”, a mulher do petista, soma 150 mil seguidores no seu perfil verificado no Twitter. A primeira-dama Michelle Bolsonaro tem vinte vezes mais seguidores: 3 milhões no seu Instagram verificado.

Aposta em reeleição?

A Instituição Fiscal Independente, ligada ao Senado, aponta no último relatório que o risco de descumprimento do teto de gastos até 2024 “é baixo”. Líder nas pesquisas, Lula disse que seu governo não teria teto.

Comércio fundamental

O tipo de empresa mais comum no Brasil é a de comércio varejista de roupas e acessórios: existem 1,02 milhão de CNPJs ativos, das mais de 21,2 milhões de empresas no País, revelam dados da plataforma XTR.

Impacto na economia

Cabeleireiros, manicures e pedicures são o segundo maior grupo de atividade econômica das empresas brasileiras ativas. Existem mais de 761 mil em todo o País, segundo dados da plataforma XTR Brasil.

Cuba, 120

A independência formal de Cuba completa 120 anos, nesta sexta-feira (20), quando o legislativo da ilha caribenha elegeu o primeiro presidente cubano, Tomás Estrada Palma, ainda como protetorado dos EUA.

Acorda, Brasil

Estudo divulgado na Alemanha este mês revelou que o mundo chegou ao patamar de 1 Terawatt de geração de energia fotovoltaica (solar). Infelizmente, o Brasil, com todo seu potencial, responde por 1,5% disso.

Pergunta nos superiores

Pegar leve com criminosos condenados é cultura?

PODER SEM PUDOR

Como “desocupar” um ministro

Durante um mês, o deputado Salatiel Carvalho (PMDB-PE) tentou ser recebido pelo então ministro de Minas e Energia de FHC, Rodolpho Tourinho. Cansado, Salatiel recorreu a Severino Cavalcante, que era vice e estava no exercício da presidência da Câmara. Severino também não conseguia falar com o ministro, sempre “ocupado”. Resolveu blefar: – Tem aqui um pedido de CPI para investigar corrupção no ministério… Em trinta segundos Severino falava com quem queria e em poucos minutos o deputado Salatiel seria procurado pelo solícito ministro.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

