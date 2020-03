Grêmio Everton Cebolinha é convocado por Tite para a disputa das eliminatórias

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

Seleção Brasileira enfrenta Bolívia e Peru nos primeiros dois jogos Foto: (Lucas Figueiredo/CBF) Foto: (Lucas Figueiredo/CBF)

Nesta sexta-feira, o técnico da Seleção Brasileira, Tite, anunciou a lista de convocados para a disputa dos dois primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O atacante do Grêmio, Everton foi um dos 24 nomes chamados para as partidas contra a Bolívia, na Arena Pernambuco, em 27 de março, e Peru, em Lima, dia 31.

Com a convocação, Cebolinha desfalcará o tricolor em dois jogos do Campeonato Gaúcho, contra o Ypiranga e Novo Hamburgo, pela quinta e sexta rodada, respectivamente.

A Seleção Brasileira se apresenta entre 22 e 23 de março.

Confira a lista de convocados:

Goleiros

Weverton – Palmeiras

Ederson – Manchester City

Ivan – Ponte Preta

Laterais

Daniel Alves – São Paulo

Danilo – Juventus

Renan Lodi – Atlético de Madrid

Alex Sandro – Juventus

Zagueiros

Marquinhos – Paris Saint-Germain

Felipe – Atlético de Madrid

Eder Militão – Real Madrid

Thiago Silva – Paris Saint-Germain

Meio-campistas

Arthur – Barcelona

Casemiro – Real Madrid

Bruno Guimarães – Lyon

Philippe Coutinho – Bayern de Munique

Everton Ribeiro – Flamengo

Fabinho – Livepool

Atacantes

Neymar – Paris Saint-Germain

Gabriel Jesus – Manchester City

Roberto Firmino – Liverpool

Gabigol – Flamengo

Everton – Grêmio

Richarlison – Everton

Bruno Henrique – Flamengo

* Por supervisão de: Marjana Vargas

