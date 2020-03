Grêmio Jean Pyerre passa por teste e deve ser novidade contra o Pelotas

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

Meia pode voltar a ser relacionado após mais de 5 meses desde a lesão Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A quinta-feira foi de reapresentação no CT Luiz Carvalho. Após a estreia na fase de grupos na Copa Libertadores, o Grêmio retornou às atividades visando a segunda rodada do Campeonato Gaúcho. A partida de domingo, contra o Pelotas, pode ter como novidade a volta de Jean Pyerre entre os relacionados.

O meia, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita, ainda no ano passado, passou por teste nesta tarde. Um jogo-treino contra o Grupo de Transição vai definir a presença de Jean para o jogo na Boca do Lobo. A expectativa é que, ao menos, ele esteja no banco de reservas.

A imprensa não teve acesso nesta atividade. Apenas os 15 minutos iniciais foram liberados aos jornalistas. Nesta parte, os jogadores realizavam o aquecimento. Entre as presenças, destaque para Kannemann. De chuteiras e com bola, o zagueiro fez seu primeiro trabalho de fisioterapia. A expectativa é que o argentino, que sofreu um problema no primeiro dedo do pé esquerdo, volte a ser opção para o técnico Renato Portaluppi somente após o clássico Grenal, pela Libertadores, marcado para a próxima quinta-feira (12).

O volante Matheus Henrique, que deixou a partida contra o América de Cali, participou do trabalho com Kannemann e não gera maiores preocupações. Os demais titulares ainda realizaram físicos na academia.

O elenco segue a preparação na tarde desta sexta-feira, quando o técnico gremista começa a encaminhar o time para a segunda rodada do estadual. A tendência é pela utilização do time reserva.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

