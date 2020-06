Celebridades Ex-BBB Babu Santana passa mal e é internado em hospital no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Família de Babu disse que agora o ator está bem. Foto: Reprodução/Instagram Família de Babu disse que agora o ator está bem. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O ator Babu Santana passou mal na tarde desta sexta-feira (19) e foi internado no hospital Barra D’Or, no bairro da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os familiares do ex-brother informaram por meio do Instagram que ele ficará internado para observação.

Em comunicado, a equipe do ator informou que Babu passa bem e que a suspeita de contaminação por coronavírus foi descartada pela equipe médica, com a internação sendo apenas para a realização de exames de rotina.

“Aos fãs e amigos do Babu, gostaríamos de informar que o Paizão está bem”, diz o comunicado. “Só o que a família pede a vocês neste momento é que emanem energias positivas para que ele volte para casa o mais rápido possível”, concluiu a assessoria.

A internação vem em um momento de agenda cheia para Babu Santana, que recentemente lançou uma música ao lado do renomado produtor Papatinho e anunciou, por meio de suas redes sociais, que pretende mudar de casa em breve.

