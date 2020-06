Cinema O ator do filme “A Culpa é das Estrelas” é acusado de estuprar uma jovem de 17 anos

19 de junho de 2020

Até o momento, Ansel Elgort ainda não se manifestou sobre as acusações. (Foto: Reprodução)

Ansel Elgort, ator do filme A Culpa é das Estrelas, foi acusado de estupro por uma garota chamada Gabby. Ela publicou seu relato no Twitter através de um longo texto, onde afirma não buscar fama ao expor a história, mas sim se curar e dar coragem para possíveis outras vítimas do ator.

“Eu fui abusada sexualmente dias depois de completar 17 anos de idade. Ele tinha mais ou menos 20. Ele sabia o que estava fazendo. Eu não estou postando isso para ganhar fama, porque eu simplesmente não me importo com isso. Estou postando para que eu possa finalmente me curar e porque sei que não estou sozinha e ele fez isso com outras garotas. Ansel Elgort abusou sexualmente de mim quando eu tinha 17 anos”, começou.

Tudo começou quando Gabby, que era fã de Ansel, enviou uma mensagem para ele em sua conta no Instagram. Ela nunca imaginou que o ator a responderia, mas ele viu a mensagem e a pediu para adicioná-lo em sua conta privada no aplicativo Snapchat. Quando se encontraram pessoalmente, Ansel teria forçado o sexo com ela.

Para aguentar a dor, Gabby disse que se “dissociou” do corpo, já que Ansel era muito maior e mais forte que ela. “Ao invés de me perguntar se eu queria parar de transar, já que ele sabia que era minha primeira vez e eu estava soluçando de dor e não queria fazer isso, as únicas palavras dele para mim foram ‘precisamos arrombar você’. Eu não estava lá naquele momento mentalmente. Eu dissociei de mim mesma e senti como se minha mente estivesse distante, eu não podia ir embora, eu tinha 1,57cm e 44kg. Ele me fez pensar que é assim que sexo deveria ser”, relatou.

Além do estupro, Gabby afirmou que o ator também pediu para que ela enviasse fotos nuas a ele e também para que não falasse sobre o ocorrido, porque isso poderia arruinar sua carreira. “Ele dizia coisas como: ‘Você será uma garota tão linda quando for mais velha’. Ele não me pediu só por nudes como também quis fazer um ménage comigo e uma amiga minha que também era menor de idade e eu não contei nada a ninguém porque ele disse que isso poderia arruinar a carreira dele. Eu fiquei meses pensando que o que eu tinha feito era errado. Perguntando por que eu me sentia tão usada. Anos depois, eu ainda tenho estresse pós-traumático, tenho ataques de pânico e faço terapia. Finalmente me sinto pronta para falar e me curar. Eu quero melhorar e dizer a outras garotas que passaram pelo mesmo que vocês não estão sozinhas. É muito pesado para mim vir aqui contar a minha história, mas eu precisava”, afirmou.

Ao final do relato, a menina disse que sofre com ataques de pânico e estresse pós-traumático mesmo passados anos do ocorrido. “Só quero me curar e quero dizer para outras garotas que passaram pela mesma merda que eu que você não está sozinha. É demais pra mim vir aqui e contar minha história, mas sei que é necessário. Tem muito mais na minha história, eu simplesmente não quero postar tudo. Vou postar prints e fotos minhas com ele abaixo”, finalizou.

Em outros tweets, ela publicou uma foto em que aparece deitada ao lado de Ansel e também o print de seu primeiro contanto com ele no Instagram, na qual ele passa sua rede social pessoal e privada. Até o momento, Ansel Elgort ainda não se manifestou sobre as acusações.

