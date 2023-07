Brasil Ex-bombeiro é preso em operação que investiga as mortes da vereadora do Rio Marielle Franco e do seu motorista

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

A vereadora Marielle Franco foi assassinada em março de 2018, na capital fluminense Foto: Arquivo/Guilherme Cunha/Alerj

A PF (Polícia Federal) prendeu na manhã desta segunda-feira (24), no Rio de Janeiro, o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, durante a Operação Élpis, que investiga os homicídios da vereadora da capital fluminense Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves.

A ação contou com a participação do MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro). Suel foi condenado em 2021 a quatro anos de prisão por atrapalhar as investigações, mas cumpria a pena em regime aberto.

De acordo com o MP-RJ, ele era o dono do carro usado para esconder as armas que estavam em um apartamento de Ronnie Lessa, acusado de ser um dos autores dos assassinatos. Suel também teria ajudado a jogar o armamento no mar.

Ele foi preso em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Durante a Operação Élpis, também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão.

Na noite de 14 de março de 2018, a vereadora do PSOL Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados após o carro em que eles estavam ser atingido por vários tiros na região central do Rio.

Em março de 2019, quase um ano após os assassinatos, a polícia prendeu Ronnie Lessa e Élcio Queiroz. O primeiro é acusado de ter atirado em Marielle, e o segundo, de dirigir o carro usado na noite do crime. Ambos seguem presos, mas ainda não foram julgados.

Passados mais de cinco anos dos assassinatos, o caso continua sem solução.

2023-07-24