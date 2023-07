Política “Nós queremos fazer com que esse País volte a ser civilizado”, diz Lula

24 de julho de 2023

Lula deu a declaração durante a posse do novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

Ao criticar novamente as supostas agressões ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e ao filho do magistrado no aeroporto de Roma, na Itália, o presidente Lula afirmou que o seu governo quer fazer com que o Brasil “volte a ser civilizado”.

“Os malucos estão na rua, ofendendo pessoas, xingando pessoas, e nós vamos dizer para eles que nós queremos fazer com que esse País volte a ser civilizado. As pessoas não têm que gostar, as pessoas têm apenas que se respeitar”, afirmou Lula durante a cerimônia de posse do novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges Júnior, na tarde de domingo (23), em São Bernardo do Campo (SP).

“Quando você entrar no restaurante e tem uma pessoa que não gosta de você, ela não é obrigada a gostar, mas ela não é obrigada a te xingar, ofender, como aconteceu esses dias com o Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Esse cara [o empresário Roberto Mantovani Filho] era empresário de uma empresa alemã, eu entreguei o nome dele para o chanceler alemão, e esse cara foi expulso do partido [PSD] pelo [Gilberto] Kassab”, disse Lula.

O PSD expulsou do seu quadro de filiados o empresário Roberto Mantovani Filho, investigado pelas supostas agressões contra Moraes e seu filho. A expulsão foi registrada no sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na última sexta-feira (21) e confirmada pelo partido à imprensa no fim de semana.

