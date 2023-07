Rio Grande do Sul Novo ciclone deve atingir o Rio Grande do Sul nesta semana

24 de julho de 2023

Um novo ciclone deve se formar no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (26), segundo a Climatempo. Após as altas temperaturas registradas no fim de semana, nesta segunda-feira (24), a atuação de uma frente fria contribui para a formação de instabilidades, especialmente no Sul e no Sudeste do Estado.

Nesta terça (25), a frente fria já se afasta mais para o oceano, mas a atuação de um “cavado” no RS deixa o tempo instável por todo o Centro-Sul gaúcho. A chuva mais forte vai se concentrar mais ao Sul e há previsão de acumulados de 50 milímetros em Bagé e 60 milímetros em Rio Grande e Pelotas.

Esse “cavado” dará origem, nesta quarta, a um novo ciclone – o quarto a atingir o Estado desde junho. O fenômeno atuará próximo à costa da Região Sul, trazendo chuvas fortes e ventos para o RS.

A Climatempo destacou que esse ciclone não deve provocar ventos tão intensos como o último que atuou sobre o Sul do Brasil, mas há previsão de rajadas variando de 40 a 60 quilômetros por hora sobre a maior parte do RS.

Na quinta (27) e na sexta (28), com o afastamento do ciclone para o mar e o avanço de uma frente fria, o RS voltará a ficar com tempo estável, e as temperaturas despencarão no Estado, com potencial para geada.

