Política Ex-chanceler Celso Amorim é nomeado assessor especial de Lula

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2023

Amorim continuará sendo o principal conselheiro de Lula na política externa. (Foto: Divulgação)

O ex-chanceler Celso Amorim foi nomeado como assessor-chefe da assessoria especial do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Amorim foi ministro da Defesa do governo de Dilma Rousseff e ministro das Relações Exteriores de Itamar Franco e nos dois mandatos de Lula, sendo o chanceler que ocupou o cargo por mais tempo o comando do Itamaraty. No Palácio do Planalto, ele terá agora um cargo com atuação próxima ao presidente da República.

Amorim continuará sendo o principal conselheiro de Lula na política externa e deverá acompanhar o presidente em compromissos internacionais. O ex-chanceler é próximo do embaixador Mauro Vieira, novo ministro das Relações Exteriores.

Com essa formação, Lula terá um conselheiro de política externa dentro do Palácio do Planalto, além do ministro Mauro Vieira no Itamaraty. Na prática, o presidente repete a dobradinha de seus mandatos anteriores, quando Marco Aurélio Garcia atuava como assessor de assuntos internacionais, enquanto Amorim estava à frente do Ministério das Relações Exteriores.

A política externa deverá ocupar uma posição estratégica na agenda de Lula. Em seu primeiro dia como presidente, ele se dedicou a uma série de encontros bilaterais com chefes de Estado e governo no Itamaraty. No fim deste mês, o mandatário deverá viajar para a Argentina, para uma cúpula da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), que ocorrerá no dia 24, e encontro com o presidente Alberto Fernández.

O governo Bolsonaro suspendeu a participação do Brasil na Celac, fórum criado durante o segundo governo Lula, e nessa quinta (5), segundo comunicado Itamaraty, o governo brasileiro comunicou aos países membros do fórum a reincorporação do País, “de forma plena e imediata”. Os sócios extrarregionais da Celac, entre os quais a União Europeia, China, Índia, a Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático) e a União Africana, também foram informados.

