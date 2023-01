Política Janja mostra os danos que encontrou no Palácio da Alvorada

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2023

Partes do teto da sede presidencial apresentam infiltrações. (Foto: Reprodução)

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, convidou a GloboNews para visitar o Palácio da Alvorada, nessa quinta-feira (5), onde ela e o presidente Lula vão morar pelos próximos anos. Ela mostrou os cômodos e as áreas privativas da residência oficial e disse que vai reabrir a parte pública para visitação.

No espaço onde a família presidencial vai morar, Janja apontou diversos danos em tapetes, sofás rasgados, infiltração nas paredes, janelas quebradas e obras de arte que não estão lá (e que ainda não foram rastreadas para se saber onde estão).

Na sala de estado, que é uma sala imensa de reuniões de trabalho da Presidência da República, o assoalho está com partes soltas. Janja mostrou também obras de arte danificadas pelo Sol.

Também foram encontrados objetos do ex-presidente Jair Bolsonaro no local, como sua caneta Bic, que estava na mesa da biblioteca oficial onde eram realizadas as lives do ex-presidente.

O estado geral do edifício, um dos mais icônicos de Brasília, não é bom e exige muitos reparos. Isso deve atrasar a ida de Janja e Lula para morar no local.

Visita com Lula

Janja contou que Lula “ficou mexido” e “um tanto decepcionado” ao visitar o Alvorada na terça-feira (3) e encontrar o prédio nesta situação. Afinal de contas, ele morou lá por oito anos, de 2003 a 2010, durante seus dois mandatos.

Lula chegou a plantar um pé de mandacaru no local quando era presidente, planta que hoje já deveria estar crescida. Mas, ao chegar ao palácio, constatou que a árvore tinha sido retirada, o que deixou o presidente muito decepcionado, segundo Janja.

A intenção da primeira-dama é começar uma reforma em uma parte do Alvorada, na residência, nos próximos 20 dias, para que eles possam se mudar para lá. Na outra área privada e na parte pública, a reforma deve continuar mesmo com o presidente morando lá.

Janja também tem a intenção de tombar móveis históricos que estão no Palácio da Alvorada.

“O prédio é tombado. Estamos pensando em fazer o tombamento das coisas que estão dentro do Alvorada. Para que não aconteça mais isso, de um governante chegar e retirar as coisas que são patrimônio do Estado brasileiro.”

