Política Ex-comandante do Exército ameaçou chefe da Polícia Militar do Distrito Federal dizendo: “tenho mais tropa”

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ameaça teria ocorrido na noite da invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília. (Foto: Reprodução/ALMT)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-comandante do Exército, o general Júlio Cesar de Arruda, ameaçou o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o coronel Fábio Augusto Vieira, na noite do ataque do Congresso Nacional, no último dia 8. Arruda foi demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último sábado (21). A informação foi dada pela Bela Megale, colunista do jornal O Globo.

De acordo com a coluna, Arruda questionou ao chefe da PM do DF se ele pensava entrar no acampamento dos bolsonaristas montado em frente ao Quartel General do Exército sem autorização.

“Acho que eu tenho um pouco mais de tropa que o senhor, não é coronel?”, questionou Arruda em referência ao número de policiais militares do DF que é menor que o do Exército.

Após a fala do ex-comandante, integrantes do governo federal viram a atitude como uma ação de Arruda para tentar impedir a desmobilização do acampamento dos manifestantes contrários ao novo governo em frente ao QG do Exército.

O ex-comandante chegou a dizer ao Ministro da Justiça, Flávio Dino, que funcionários enviados pelo governo federal não prenderiam golpistas acampados em frente ao Quartel-General.

Atualmente, o coronel Fábio Augusto Vieira está preso, sob suspeita de conivência com os terroristas que invadiram o Congresso Nacional, em Brasília. Isso porque ele era o responsável pelo comando da tropa no dia da invasão às sedes dos Três Poderes.

Novo comandante

O general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva é o novo comandante do Exército Brasileiro. Ele foi nomeado para o cargo após o general Arruda ter sido demitido por Lula.

O novo comandante do Exército já chegou a afirmar que o resultado das urnas deve ser respeitado – a primeira manifestação pública de um comandante militar desde os ataques aos Três Poderes.

Por isso, tornou-se alvo, ao lado de outros integrantes do Alto Comando do Exército (ACE), de uma campanha difamatória de manifestantes contrários ao novo governo.

Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva nasceu em 29 de setembro de 1960, na cidade de São Paulo. O general é casado e pai de quatro filhos, duas meninas e dois meninos.

O novo comandante está no exército desde 1975, ano em que incorporou a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada em Campinas, SP, tendo sido declarado aspirante a oficial da Arma de Infantaria em 1981.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política