Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Este é o segundo registro de danos a torres no Paraná neste ano. (Foto: Reprodução de TV)

Uma torre de transmissão do sistema de Furnas instalada em São Pedro do Iguaçu, no oeste do Paraná, foi alvo de vandalismo no último sábado (21), segundo a Polícia Federal (PF).

Conforme o delegado da PF Marco Smith foi constatado o corte em uma haste de sustentação que causou risco de queda à torre. De imediato, uma equipe da PF foi ao local acompanhar a perícia e levantar dados.

“A forma como esse cabo se encontrava, indica a ação humana, em função de ser um corte reto e não ter apresentado qualquer desgaste. Isso será avaliado pelos peritos, mas neste momento temos uma forte suspeita de que esse cabo tenha se rompido por ação humana”, informou o delegado.

Este é o segundo registro de vandalismo em torres do sistema no Paraná. Em 9 de janeiro, em Medianeira, também no oeste do estado, uma torre foi derrubada e outras três sofreram avarias, com “indícios de vandalismo”, segundo a Aneel. Relembre mais abaixo.

Smith informou que após a perícia já foram iniciados os reparos para que não houvesse queda da torre. Ele afirmou que o local fica em meio a uma plantação de soja na zona rural do município e, que o corte realizado na haste, tem semelhanças com o caso registrado em Medianeira.

“Nós temos o ato em si que é cortar o esteio e procurar a derrubada da torre, aí nós temos essa intenção que será investigada porque pode ser desde uma intenção de vandalismo simplesmente ou pode ser também uma intenção de alterar resultado de urnas, desestabilizar o governo que acaba de entrar. Então tudo isso será investigado”, afirmou Smith.

Ainda não é possível saber se há ligação entre o caso com a queda da torre em Medianeira, segundo o delegado.

Itaipu

As torres são responsáveis por transmitir a energia gerada por Itaipu para o Sistema Interligado Nacional. Segundo a PF, não houve interrupção do fornecimento de energia.

Itaipu produz atualmente 8,4% de toda a energia consumida no Brasil. Em 1997, a usina era responsável por 25% da energia consumida no país.

Devido as chuvas no sudoeste do país, a usina está há duas semanas com as comportas de um vertedouro abertas para escoar o excesso de água. A vazão se aproxima a média das Cataratas do Iguaçu, que é de 1,5 milhão de litros de água por segundo.

