O secretário dos Transportes Metropolitanos do governo de São Paulo, Alexandre Baldy de Sant’Anna Braga, foi preso pela Polícia Federal (PF) em sua casa, no Jardins, na Zona Oeste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (6). Ele chegou à sede da PF por volta das 12h, após passar por exames no IML de Santana, na Zona Norte da cidade.

Ele é um dos alvos da Operação Dardanários, que apura desvios na Saúde no Rio de Janeiro e em São Paulo, envolvendo órgãos federais.