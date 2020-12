Política Ex-deputado federal Cadoca morre aos 80 anos devido a complicações do coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ele foi um dos fundadores do MDB em Pernambuco e morreu neste domingo Foto: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados Ele foi um dos fundadores do MDB em Pernambuco e morreu neste domingo. (Foto: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados) Foto: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados

O ex-deputado federal Carlos Eduardo Cadoca morreu neste domingo (13), no Recife, após complicações causadas pela Covid-19. Ele tinha 80 anos e passou 40 dias internado no Hospital Português, no Centro da cidade.

A notícia foi confirmada por parentes de Cadoca. Nas redes sociais, a esposa dele, Berenice Andrade Lima, afirmou que o ex-deputado “resistiu bravamente. Foi um forte guerreiro, típico de alguém que ama a vida, mas essa doença é terrível, misteriosa e, infelizmente, foi mais forte”.

O corpo dele será cremado, em cerimônia restrita aos familiares, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife. Cadoca deixa quatro filhos, uma neta e a esposa.

Cadoca teve diagnóstico positivo para a Covid-19 no dia 29 de outubro. Iniciou o tratamento em casa, mas apresentou problemas respiratórios e, desde então, estava internado no Hospital Português.

Legado

Carlos Eduardo Cintra da Costa Pereira, mais conhecido como Cadoca, nasceu no Recife, em 23 de abril de 1940. Advogado, concluiu o curso na Faculdade de Direito do Recife em 1967. Dedicou a vida à política. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal e um dos maiores incentivadores do turismo em Pernambuco.

No Estado, foi um dos fundadores do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido que fazia oposição ao governo militar. Foi no MDB que Cadoca ficou durante quase toda a sua carreira política.

Em 1982, se elegeu pela primeira vez vereador do Recife. Na Câmara Municipal, se destacou como um político combativo à ditadura militar. Foi vereador por outras duas vezes e ocupou a presidência do Legislativo municipal.

Na segunda gestão de Jarbas Vasconcelos como prefeito do Recife, em 1993, Cadoca foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esportes. Depois, ocupou essa mesma secretaria no estado quando Jarbas assumiu o governo de Pernambuco pela primeira vez, em 1999.

Uma das ações culturais mais marcantes criadas por Cadoca foi o Recifolia: um carnaval fora de época, na Avenida Boa Viagem, no mês de novembro. O Recifolia durou dez anos, de 1993 a 2003, e movimentava o turismo e a economia da cidade com hotéis, bares e restaurantes lotados.

Foi também nessa época do Recifolia que a prefeitura começou a revitalização do Bairro do Recife, sob a gestão de Cadoca como secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esportes. Como secretário, adotou uma política de incentivos fiscais para a recuperação de prédios e para a abertura de bares e restaurantes.

Cadoca foi deputado estadual em 1994 e deputado federal por cinco mandatos. Em 2004, disputou as eleições para a prefeitura do Recife, mas não foi eleito. Quatro anos depois, mudou de partido, entrou no PSC e tentou, novamente, a prefeitura, mas também, não teve sucesso. Em 2018, quando terminou o quinto mandato seguido como deputado federal, saiu da vida pública.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política