A 36ª Feira de Natal do Bom Fim ocorre a partir desta segunda-feira (14) no canteiro central da avenida José Bonifácio, em frente ao Colégio Militar, das 16h às 21h. Velas decorativas, bonecas de tecido, artesanato em vidro, brinquedos em madeira, artigos em tricô e crochê, couro, tecido e prata serão alguns dos produtos comercializados no local até sexta-feira, 18.

A realização da feira tem o apoio da Coordenação de Fomento de Atividades da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico). Seguindo os protocolos de segurança, as bancas deverão manter cinco metros de distância, entre outras medidas.

“Além de ser uma opção para adquirir presentes para as festas de fim de ano, a feira valoriza a economia local, uma vez que os 35 artesãos inscritos são de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre”, destaca o coordenador de Fomento de Atividades da SMDE, Luiz Augusto Blorov dos Santos.

