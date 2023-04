Mundo Ex-estrela pornô diz estar “orgulhosa” do indiciamento de Donald Trump

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

Em 2016, Daniels contou que o advogado de Trump pagou a ela US$ 130 mil para comprar seu silêncio sobre o caso. Foto: Reprodução Em 2016, Daniels contou que o advogado de Trump pagou a ela US$ 130 mil para comprar seu silêncio sobre o caso. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Stormy Daniels, ex-estrela pornô que provocou o primeiro indiciamento de Donald Trump, disse em entrevista ao jornal britânico “The Times” que se sente “orgulhosa” da decisão da Justiça, afirmando que a mesma mostra que o ex-presidente americano “já não é intocável”.

A ex-atriz de filmes adultos declarou que o indiciamento contra o republicano foi “monumental e épico”. “O outro lado disto é que continuará dividindo as pessoas e fazendo com que se levantem em armas. Seja qual for o resultado, irá provocar violência e haverá feridos e morte”. Stephanie Clifford, seu nome verdadeiro, diz que manteve relações sexuais com Trump em 2006, meses após a terceira mulher do magnata, Melania, dar à luz seu filho Barron.

Durante a entrevista, Stormy confessou que está assustada “pela primeira vez” desde o início do processo, devido ao fato de “o próprio Trump estar incitando e encorajando a violência”. A ex-atriz afirmou que, nas primeiras horas após o indiciamento se tornar público, recebeu ameaças de violência e morte em suas redes sociais, por telefone e por e-mail.

“Falta só um seguidor louco que acredite estar fazendo o trabalho de Deus ou protegendo a democracia”, comentou, referindo-se à possibilidade de tentarem agredi-la fisicamente. A ex-atriz indicou que deporia contra Trump se solicitada: “Não tenho medo, não tenho nada a esconder e tenho vontade de contar a todo mundo o que sei. Ele fez coisas muito piores, pelas quais deveria ter caído antes”.

Nos Estados Unidos, manifestantes pró e contra o ex-presidente foram às ruas para expor os respectivos pontos de vista.

Ameaças

Em 2016, dias antes da eleição presidencial americana, Daniels contou que o advogado de Trump, Michael Cohen, pagou a ela US$ 130 mil para comprar seu silêncio sobre o caso.

Ela disse que aceitou porque estava preocupada com a segurança da sua família.

Daniels afirmou que foi ameaçada jurídica e fisicamente para ficar em silêncio.

Em 2011, pouco depois de concordar em dar uma entrevista à revista In Touch sobre o caso, ela contou que um homem desconhecido se aproximou dela e da filha pequena em um estacionamento em Las Vegas e disse a ela para “deixar Trump em paz”.

“Essa garotinha é linda. Seria uma pena se algo acontecesse com a mãe dela”, ela se recordou dele dizendo, durante uma entrevista para o programa 60 Minutes, da CBS, em 2018.

