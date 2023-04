Porto Alegre Porto Alegre inicia a vacinação contra a gripe na semana que vem. Primeiro grupo é o de idosos

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

Campanha prosseguirá até 31 de maio, contemplando segmentos prioritários. (Foto: Arquivo/SMS)

Marcada para a próxima segunda-feira (10) em todo o País, a campanha de imunização contra a gripe terá como grupo inicial em Porto Alegre os idosos (faixa a partir dos 60 anos). A meta é atingir 90% de cada segmento prioritário até o fim da ofensiva, previsto para 31 de maio. Mais de 717 mil habitantes da capital gaúcha se enquadram em pelo menos um dos perfis delimitados pelo Ministério da Saúde.

O cronograma de inclusão dos diferentes nichos populacionais depende do envio de novos lotes à Secretaria Estadual da Saúde (SES) e, por conseguinte, à pasta municipal do setor – todos os postos da cidade aplicarão a dose.

As vacinas contra o vírus influenza em uso no Brasil neste ano são produzidas pelo Instituto Butantan-SP e possuem trivalência, pois proporcionam maior proteção contra complicações causadas pelas cepas A (H1N1), a (H3N2) e B.

O fármaco pode ser aplicado junto com outros medicamentos ou imunizantes previstos no calendário do Programa Nacional de Imunização (PNI), do governo federal.

Grupos prioritários

– Idosos (60 anos ou mais).

– Crianças de 6 meses a 6 anos incompletos.

– Gestantes.

– Puérperas.

– Professores do ensino básico, fundamental, médio ou superior, inclusive de instituições particulares.

– Indígenas (a partir 6 meses de idade).

– Trabalhadores da área da saúde, em uma ampla lista que abrange não só enfermeiros, veterinários e médicos, mas também cuidadores, nutricionistas, fisioterapeutas, biólogos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros, motoristas e auxiliares, dentre tantos outros.

– Profissionais de Forças de Segurança e Salvamento: policiais municipais, militares, civis, federais e rodoviários, além de bombeiros.

– Profissionais de Forças Armadas: integrantes ativos do Exército, Marinha e Aeronáutica.

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independente da idade.

(Marcello Campos)

