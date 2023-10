Rio Grande do Sul Ex-funcionária de creche no Vale do Caí é condenada à prisão por torturar um bebê

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2023

Agressões foram flagradas por câmera interna do estabelecimento. (Foto: Reprodução)

Por solicitação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) a Justiça gaúcha condenou uma ex-funcionária de creche em São Sebastião do Caí (Vale do Caí) pelo crime de tortura contra um bebê, na manhã do dia 10 de janeiro de 2018. A sentença é de dois anos e meio de prisão em regime fechado.

A promotora Cláudia Rodrigues Pegoraro informou que recorrerá da decisão, para que a pena seja ampliada. Na denúncia, ela relata o ataque, cometido por volta das 10h e que teve como alvo uma garotinha de apenas 1 ano:

“Inconformada com a agitação da menina, a funcionária sacudiu o bebê com agressividade e pressionou um travesseiro contra o rosto dela. Na mesma ocasião, socou com raiva a menina contra um colchãozinho”.

Ela acrescenta: “Houve emprego de violência como forma de castigo pessoal, submetendo a intenso sofrimento físico e mental uma criança que se encontrava sob os cuidados e supervisão da creche, e sobre a qual detinha poder e responsabilidade”.

O incidente foi descoberto por outra funcionária, que estranhou o comportamento da colega, transmitido pela câmera de segurança no interior do estabelecimento. A pequena havia sido matriculada apenas quatro dias antes, e seus choros de resistência ao ser levada para a escolinha eram interpretados pelos pais da criança como dificuldade de adaptação – algo relativamente comum.

Alertada, a direção da creche acionou a Polícia Civil. A agressora foi então presa preventivamente, indiciada e denunciada à Justiça, além – é claro – de perder o emprego.

(Marcello Campos)

2023-10-13