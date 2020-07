As ex-ginastas Catherine Lyons e Lisa Mason foram as primeiras a tornarem público os abusos, com relatos de treinos à exaustão e dieta forçada beirando a fome. Medalhistas no último Mundial, as irmãs Becky e Ellie Downie também ecoaram as denúncias, afirmando que abusos mentais são considerados normais na rotina do ginásio.

Ex-técnico