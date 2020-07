Lewis Hamilton deu neste domingo (12) mais um passo para alcançar o recorde de vitórias de Michael Schumacher na Fórmula 1. Com uma atuação impecável, o inglês venceu praticamente de ponta a ponta o GP da Estíria, no circuito austríaco de Spielberg, chegou a 85 triunfos na categoria e ficou a apenas seis de igualar a histórica marca do alemão.

Valtteri Bottas passou Max Verstappen no fim da prova para terminar em segundo e manter a liderança do campeonato, com 43 pontos contra 37 de Hamilton. Já o holandês da RBR completou o pódio na terceira posição e seu companheiro de equipe Alexander Albon fechou em quarto. Um dos destaques da corrida foi Sergio Pérez. Depois de largar em 17º após um fraco desempenho na classificação com chuva, o mexicano fez uma espetacular corrida de recuperação e chegou a estar em quinto, ultrapassando um a um seus adversários e fazendo seguidamente a melhor volta. Depois, o mexicano tocou em Alexander Albon na disputa pelo quarto lugar, danificou a asa dianteira e caiu para sexto, ultrapassado por Lando Norris (McLaren) na última curva da última volta. Também marcaram pontos, da sétima à décima colocações, Lance Stroll (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz Jr. (McLaren), que, após trocar os pneus pela segunda vez, fez a melhor volta da prova no finalzinho, e Daniil Kvyat (AlphaTauri). Já o destaque negativo ficou com a Ferrari. Ainda na primeira volta, Charles Leclerc errou e atingiu o companheiro de equipe Sebastian Vettel. Os dois abandonaram a prova, e o monegasco admitiu a culpa, além de ter pedido desculpas ao alemão. O pódio “A equipe fez um trabalho fantástico com a estratégia. Estou muito grato por estar de volta ao primeiro lugar. Parece um longo tempo. É um grande, grande passo adiante. Amo corridas seguidas! Posso fazer isso por toda a temporada!”, declarou Hamilton. “Lewis teve uma boa largada e pôde controlar a corrida. Para mim, largando de quarto, foi uma limitação de danos, então conseguir o segundo lugar não é um mau resultado. Poderia ter sido melhor, mas estou de olho na Hungria semana que vem”, disse Bottas. “Tentei dificultar para Valtteri. O pódio foi bom, mas ainda há muito trabalho para fazer”, afirmou Verstappen. Largada Hamilton manteve a ponta na largada sem problemas; Sainz superou Verstappen na curva 1, mas ainda na saída da curva, o holandês deu o troco. Mais atrás, Leclerc freou tarde demais e atingiu Vettel. O alemão abandonou, e o monegasco teve de trocar a asa dianteira.