O adiamento da Olimpíada de Tóquio para o ano que vem causou um sério problema de logística para o Comitê Olímpico Internacional (COI). As dificuldades são tantas que, segundo Thomas Bach, presidente da entidade, teria sido mais fácil cancelar os Jogos. Em entrevista ao jornal “L’Equipe”, o dirigente, no entanto, afirmou que o papel do COI é dar condições para a realização do evento.

“Cancelar os Jogos por força maior teria sido mais fácil para o COI e teríamos a receita de seguros. Mas estamos lá para organizar os Jogos, não par cancelá-los”, disse Bach.