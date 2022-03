Junto com a postagem, Alckmin compartilhou uma citação do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos: “Não vamos desistir do Brasil”. Campos morreu em um acidente aéreo no dia 13 de agosto de 2014.

A cerimônia de filiação de Alckmin ao PSB está prevista para ocorrer na semana que vem. Ele é apontado como o principal nome para constituir a chapa presidencial com o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois sempre foram adversários políticos.