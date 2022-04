Brasil Ex-governador gaúcho Eduardo Leite mantêm tratativas para candidatura do PSDB à Presidência da República

3 de abril de 2022

Apesar da derrota para Doria (D) nas prévias, Leite (E) aposta em apoios internos. (Foto: Arquivo/O Sul)

Em meio a um clima de turbulência, o PSDB vive uma espécie de “dupla candidatura” à Presidência da República. Isso porque o ex-governador paulista João Doria venceu a eleição interna que em novembro passado definiu o postulante tucano ao Palácio do Planalto, mas Eduardo Leite (que renunciou à chefia do Executivo gaúcho) mantém tratativas com a mesma finalidade.

Doria se despediu do Palácio dos Bandeirantes na última quinta-feira (31, mesmo dia em que seu concorrente tucano deixou o Palácio Piratini). Menos de 24 horas depois, já trabalhava no comitê eleitoral localizado no bairro Jardim América, região nobre da capital paulista. Seus próximos passos incluem viagens pelo País, começando pela Bahia.

Já Eduardo Leite deve desembarcar em Brasília nesta semana para dar prosseguimento a uma articulação política que prevê encontro com a turma de correligionários que o apoiou nas prévias. Também estão em seu radar segmentos do MDB, Cidadania e União Brasil.

Em relação Ao União Brasil, aliás, no sábado o presidenciável gaúcho conversou pessoalmente com o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro, que na semana passada chegou a admitir a possibilidade de abrir mão da sua própria candidatura ao Planalto mas depois voltou a flertar com a possibilidade.

De acordo com fontes ligadas ao tucanato, Eduardo Leite também pretende “pegar a estrada”, percorrendo diversos pontos do País. A estratégia inclui mapear os Estados onde conta com aliados e onde obteve adesão majoritária na eleição interna de novembro. O público jovem é um de seus focos, assim como o eleitorado descontente com a polarização Lula-Bolsonaro e que pode apostar na chamada “terceira via”.

Restrições

Alguns setores do PSDB questionam a postura de Eduardo Leite, que ao “teimar” em ser o candidato da sigla deixa claro que está disposto a não aceitar o resultado das prévias de novembro. Essa é a principal reclamação de João Doria e seus apoiadores, que têm falado em “atitude antidemocrática” e “golpismo”.

Em recente entrevista, o ex-mandatário do Estado de São Paulo afirmou ter cogitado desistir da candidatura ao Planalto para frear o que classificou como “sabotagem” de Leite.

Mas após a hesitação de Doria (que também colocou em risco alianças estaduais e a própria candidatura de seu vice, Rodrigo Garcia, ele também passou a ser alvo de resistências por parte de seus companheiros de legenda.

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, não esconde a fontes próximas que a resistência à candidatura de Doria na sigla é expressiva e deu aval para que Leite continuasse a construir suas alianças:

“Existe uma discordância em relação à candidatura de João Doria, porque é evidente o grau de oposição interna. Ninguém poderá conter quaisquer movimentos de liderança política, seja qual for o partido”.

Disse, ainda, que a escolha de Doria como candidato está submetida não ao PSDB, mas à coligação que abarca MDB, Cidadania, União Brasil e até outros partidas: “A candidatura tucana está contida em um acordo maior”.

Agora, tanto Doria quanto Leite esperam crescer nas pesquisas e serem escolhidos candidatos pela união dos partidos da terceira via.

