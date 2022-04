Mundo Grammy 2022: Silk Sonic, Jon Batiste e Olivia Rodrigo são os grandes vencedores

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2022

Jon Batiste, indicado em 11 categorias, levou cinco estatuetas Foto: Reprodução/Twitter Jon Batiste, indicado em 11 categorias, levou cinco estatuetas. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Silk Sonic, duo de Bruno Mars e Anderson .Paak, teve 100% de aproveitamento no Grammy 2022. Os artistas venceram nas quatro categorias que concorriam: canção, música do ano, performance R&B e música R&B por “Leave the Door Open”. A cerimônia foi realizada na noite de domingo (03), em Las Vegas (EUA).

Jon Batiste, o mais indicado desta edição em 11 categorias, levou cinco estatuetas para casa, incluindo álbum do ano por “We Are”. Olivia Rodrigo tinha uma chance de ouro de ganhar nas categorias principais, mas das quatro levou apenas a de revelação. Ela também foi premiada em álbum pop por “Sour” e performance solo pop por “drivers license”.

Antes do início do evento, a banda Foo Fighters ganhou três prêmios, os primeiros depois da morte de Taylor Hawkins, mas seus integrantes não compareceram à cerimônia. O baterista foi homenageado com um vídeo que relembrou alguns de seus momentos e também pela cantora Billie Eilish, que se apresentou com uma camiseta com seu rosto estampado.

“Medicine At Midnight” foi eleito o melhor álbum de rock, “Waiting On A War” levou como melhor música de rock e “Making A Fire” foi premiada como melhor performance do gênero.

No seguimento que lembrava os artistas que morreram em 2021, a cantora brasileira Marília Mendonça também foi lembrada.

A noite teve apresentação de Trevor Noah, que ironizou a piada de Chris Rock sobre o cabelo de Jada Smith. O comentário levou Will Smith a dar um tapa na cara do comediante no Oscar 2022. “Não vamos tocar no nome da esposa de ninguém”, afirmou o comediante no começo da transmissão.

Confira os destaques da premiação:

– Nas quatro categorias mais prestigiadas do Grammy, Jon Batiste ganhou álbum do ano com “We Are”, Olivia Rodrigo foi a artista revelação e Silk Sonic, duo formado por Bruno Mars e Anderson .Paak, levou nas categorias canção e gravação do ano com “Leave The Door Open”.

– BTS, H.E.R, Nas, Lady Gaga, Justin Bieber e Chris Stapleton fizeram apresentações marcantes.

– Billie Eilish usou camiseta com foto de Taylor Hawkins durante apresentação com Finneas.

– Marília Mendonça apareceu no telão durante a tradicional homenagem póstuma a artistas e membros de equipes técnicas; Charlie Watts, Young Dolph e Vicente Fernández também foram lembrados.

– Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, participou, por vídeo, antes da apresentação de John Legend, que cantou com artistas ucranianos.

– BTS concorria pelo segundo ano como melhor performance em grupo ou dupla de pop, mas não levou a estatueta.

– Eliane Elias era a única brasileira indicada e levou na categoria álbum de jazz latino com “Mirror Mirror”.

