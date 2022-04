Brasil Prêmio milionário da Mega-Sena leva ao desespero colegas que não participaram de bolão vencedor em empresa

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2022

Aposta coletiva foi realizada por colegas em firma de logística. (Foto: EBC)

Causador de intensa alegria para os 44 participantes de um bolão que acertou sozinho um prêmio acumulado de quase R$ 122,6 milhões na noite de sábado (2), o concurso nº 2.467 da Mega-Sena também gerou profundo desgosto em um grupo de pessoas da cidade de Santos (SP). Motivo: elas não quiseram participar da aposta coletiva, realizada por colegas em uma empresa.

Um dos felizardos confidenciou à imprensa local que outros colegas haviam sido convidados a entrar no “bolão” mas não manifestaram interesse, seja por considerar caro o valor da aposta ou improvável acertar o prêmio principal. “Agora tem gente chorando sem parar”. Na empresa, cerca de 60% dos premiados foram homens e 40% mulheres.

O volante vencedor contém duas sequências de prognósticos, com nove dezenas (três a mais que a aposta mínima, de seis números), em um só bilhete registrado ao meio-dia de sábado – horas antes do sorteio – em agência lotérica prestes a encerrar o expediente. A turma prestes a colocar a mão na bolada tem 26 homens e 18 mulheres que trabalham em uma firma de logística portuária.

Cada um dos cotistas desembolsou apenas R$ 17,18 e receberá quase R$ 2,8 milhões (um “lucro superior a 160 mil vezes). O dinheiro estará disponível para retirada, depósito ou transferência em qualquer agência da Caixa Econômica Federal.

E é claro que o assunto não demorou a ganhar as ruas de Santos, cidade de 433 mil habitantes no Litoral paulista. Não faltam até comentários – sérios ou irônicos – de que a façanha do grupo de apostadores pode ser responsável pela abertura de 44 vagas de emprego na cidade. Isso se os ganhadores decidirem que R$ 2,8 milhão é grana suficiente para pedir demissão, hipótese que costuma dividir opiniões e empolgar rodas de conversa.

Vale lembra que, duas semanas antes, na mesma região do Estado de São Paulo, um morador da cidade de Mongaguá foi um dos dois acertadores do concurso nº 24.64 da Mega-Sena, fazendo jus a R$ 94,6 milhões – com uma aposta simples de seis dezenas. O outro ganhador não teve a sua localização informada, pois o jogo havia sido realizado por meio do site de Caixa.

Próximo concurso

As dezenas sorteadas no sábado são 22, 35, 41, 42, 53 e 57. Para o concurso da próxima quarta-feira (6), o prêmio é de de R$ 3 milhões. A aposta tem preço mínimo de R$ 4,50 para o jogo básico de seis dezenas e pode ser realizada no site oficial caixa.gov.br ou em qualquer agência lotérica conveniada.

O horário de segunda a sexta-feira vai geralmente das 9h às 18h, sendo que nos estabelecimentos de shopping centers e supermercados o expediente o horário pode se estender até as 19h. Aos sábados, as lotéricas “de rua” costumam fechar as portas ao meio-dia, enquanto as de centros comerciais e afins costumam atender até o início da noite.

