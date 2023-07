Rio Grande do Sul Ex-governador gaúcho Ranolfo Vieira Júnior toma posse como vice-presidente e diretor de Operações do BRDE

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O ex-governador teve sua indicação aprovada pelo Banco Central há duas semanas Foto: Divulgação O ex-governador teve sua indicação aprovada pelo Banco Central há duas semanas (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-governador Ranolfo Vieira Júnior será empossado como vice-presidente e diretor de Operações do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) nesta quinta-feira (06), às 14h.

O evento terá a presença do governador Eduardo Leite e do presidente do BRDE, João Paulo Kleinübing, além de autoridades públicas e líderes de entidades empresariais.

O ex-governador teve sua indicação aprovada pelo Banco Central há duas semanas e, desde então, vem mantendo atividades internas com as áreas técnicas do BRDE.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ex-governador-gaucho-ranolfo-vieira-junior-toma-posse-como-vice-presidente-e-diretor-de-operacoes-do-brde/

Ex-governador gaúcho Ranolfo Vieira Júnior toma posse como vice-presidente e diretor de Operações do BRDE

2023-07-05