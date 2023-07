Política Lula pretende conversar com ministros para próxima vaga no Supremo

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

Presidente quer ouvir ministros do Supremo antes de decidir sobre nome que levará cadeira de Rosa Weber Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A aliados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem dito que, para a vaga da ministra Rosa Weber no STF (Supremo Tribunal Federal), pretende escolher um nome que agrade ministros da Corte, especialmente, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

A presidente do Supremo se aposentará do posto em outubro deste ano, quando completa 75 anos, idade máxima para aposentadoria de um ministro na corte. Lula não está comprometido em indicar uma mulher para a vaga, a despeito da pressão feita pela militância petista.

Após a escolha do advogado pessoal para a vaga de Ricardo Lewandowski, cresce a pressão para que Lula faça um gesto para fora — à política ou ao Judiciário.

Nomes como os do ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Luis Felipe Salomão e do presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, despontam estão no páreo.

Nas últimas semanas, também ganhou força a possível indicação do AGU (Advogado-Geral da União), Jorge Messias. Como Lula já indicou Zanin por cota pessoal, neste momento, o AGU é visto com menor probabilidade no entorno do presidente.

2023-07-05