Economia Parlamentares de seis partidos pedem abertura de processo contra o presidente do Banco Central no Senado

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Solicitação busca responsabilizar Campos Neto por um suposto descumprimento da lei que estabelece a autonomia do Banco Central Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Presidentes de seis partidos da base governista, incluindo o PT, estão levando à cúpula do Senado um pedido formal de abertura de “procedimento apuratório” sobre a conduta de Roberto Campos Neto à frente do BC (Banco Central).

A solicitação foi apresentada ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta quarta-feira (05), e busca responsabilizar Campos Neto por um suposto descumprimento da lei que estabelece a autonomia do BC.

O documento foi articulado pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e leva a assinatura de presidentes de outras cinco legendas: Carlos Siqueira (PSB), José Luiz Penna (PV), Luciana Santos (PCdoB), Heloísa Helena (Rede) e Juliano Medeiros (Psol). Também assinam a petição os líderes do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões, do PDT, André Figueiredo (CE), além de outros parlamentares.

Os signatários mencionam o artigo 1º da Lei Complementar 179 de 2021, que coloca, entre os objetivos do BC autônomo, “suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego”.

Eles pedem, no documento levado a Pacheco, que o Senado apure “a possível motivação viciada e vício de finalidade, desconectada de acontecimentos fáticos precedentes que levaram o Banco Central do Brasil a manter a taxa de juros em 13,75%, requisitando-se explicações técnicas, provisões concretas e demonstrações acerca da legalidade, motivação, impessoalidade e eficiência da política adotada”.

Segundo relatos feitos, a articulação foi encabeçada por Gleisi Hoffmann e busca a abertura de um processo que poderia redundar na perda de mandato de Campos Neto, que dura até o fim de 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/parlamentares-de-seis-partidos-pedem-abertura-de-processo-contra-o-presidente-do-banco-central-no-senado/

Parlamentares de seis partidos pedem abertura de processo contra o presidente do Banco Central no Senado

2023-07-05