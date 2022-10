Esporte Ex-jogador Cafu perde imóvel em leilão por dívida de 11 milhões de reais

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2022

O ex-jogador argumentou que a Justiça estaria "cometendo um verdadeiro excesso". (Foto: Divulgação)

O pentacampeão Cafu perdeu um imóvel em um leilão judicial por conta de uma dívida de cerca de R$ 11 milhões. O sobrado do ex-jogador, localizado em São Paulo, foi arrematado por R$ 333,1 mil.

No último mês, a Justiça deferiu a carta de arrematação do imóvel ao novo proprietário. O sobrado do condomínio Vila do Rossio, em Morumbi do Sul, possui 154 m² e foi leiloado a pedido da empresa Vob Cred Securitizadora.

Cafu teria tentado impedir o leilão, com argumento de que houve irregularidade no procedimento, mas em vão. Outros imóveis do ex-jogador também foram penhorados durante o processo, aberto em fevereiro de 2018.

Campeão do mundo em 2002 com a Seleção Brasileira, Cafu também afirmou que a penhora dos bens se deu por ‘vícios formais e processuais’. O ex-jogador argumentou que a Justiça estaria ‘cometendo um verdadeiro excesso’.

