Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

Hugo Mallo atuou pelo Colorado em 2023-2024. Foto: Divulgação/S. C. Internacional Hugo Mallo atuou pelo Colorado em 2023-2024. (Foto: Arquivo/S. C. Internacional) Foto: Divulgação/S. C. Internacional

O Tribunal de Justiça de Barcelona, na Espanha, negou recurso apresentado pela defesa do lateral-direito Hugo Mallo, condenado por abuso sexual. Mallo atuou na lateral-direita do Inter em 2023-2024, sendo até hoje o único atleta europeu na história do clube gaúcho.

Em 2019, ele foi formalmente acusado por tocar os seios de uma mascote do Espanyol. Na época, Mallo era atleta do Celta de Vigo e hoje atua no Aris, da Grécia. Antes de vestir a camisa colorada, ele havia jogado pelo Celta de Vigo durante 14 anos.

A sentença foi publicada em setembro de 2024. Desta vez, seis juízes decidiram por unanimidade que o jogador é culpado ao negar o recurso da defesa do jogador. Assim, ele terá que pagar cerca de 7 mil euros em multa, cerca de R$ 44 mil.

Na ocasião, o jogador teria se aproveitado da situação para tocar nos seios da mulher que estava fantasiada. A partida, disputada em 24 de abril de 2019, promovia o encontro de Espanyol e Celta, no Estádio de Cornellà-El Prat, na Catalunha.

A situação ocorreu na entrada dos jogadores, quando Mallo, capitão do time visitante, iniciou o protocolo para cumprimentar jogadores rivais e o mascote do time mandante. Dois periquitos são os mascotes do Espanyol. Na denúncia, o jogador teria cumprimentado normalmente o mascote masculino e assediado a feminina.

“Quando Hugo Mallo chegou aos mascotes, deu a mão ao periquito como costuma fazer. Mas quando chegou à dona Ana (nome falso usado pelo AS para substituir o verdadeiro, da vítima) que naquele momento fazia o papel da periquita, este introduziu as mãos por baixo da fantasia e tocou seus seios”, informa a denúncia.

“Segundo a testemunha, ele agarrou os seios dela com as mãos e começou a fazer movimentos”, completa o relato.

Mallo nega todas as acusações. Em janeiro deste ano, por nota, o Inter explicou que iria esperar “o desenrolar do processo com o resultado da medida recursal”.

