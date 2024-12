Futebol Ex-jogador e hoje empreendedor, Tinga marca um gol de placa com o lançamento do TMJ PENEIRAS

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Para o ex-jogador da dupla Grenal, todos nós temos muito mais por fazer, crescer e evoluir juntos. Foto: O Sul Foto: O Sul

O eterno craque da dupla Grenal, Tinga, continua a brilhar fora dos gramados. Desta vez, o atual empreendedor lança uma plataforma que promete transformar a vida de jovens talentos do futebol. O TMJ PENEIRAS é o nome da iniciativa que ajuda a conectar escolinhas de futebol das periferias, comunidades e do interior do estado aos clubes de maior tradição no Rio Grande do Sul: Grêmio e Internacional.

O lançamento do projeto será transmitido ao vivo pela Rádio Grenal, nesta quarta-feira (18), a partir das 11 horas. Além de Tinga, estarão presentes nos estúdios da Rádio Grenal dirigentes da dupla Grenal. Durante a entrevista, o ex-jogador vai explicar, em detalhes, como funcionará essa peneira, que tem como objetivo encurtar o caminho entre os jovens talentos e as oportunidades de serem avaliados pelos especialistas dos dois grandes clubes gaúchos.

Com sua história vitoriosa no futebol, Tinga coloca sua experiência à disposição de futuros craques, oferecendo uma chance única para aqueles que buscam alcançar seus sonhos no esporte. “Sempre busquei novas formas de ajudar minha família, amigos, comunidades e empresas, e o TMJ by Tinga vem exatamente nessa linha, conectando todas as marcas, iniciativas e ações com as quais estou de alguma forma envolvido. Seja através das palestras que faço, das visitas que realizo, dos meus clientes ou dos meus amigos, tudo isso está ligado pela relação que construí ao longo dos anos, principalmente por ter jogado no Grêmio e no Inter. Em todos os lugares que estive, mundo a fora sempre levei o povo comigo, e agora chegou a minha vez de devolver esse carinho e amor que sempre me entregaram”, finaliza o craque.

​LANÇAMENTO TMJ PENEIRAS

Quando: dia 18/12 – quarta-feira

Horário: 11 horas

Onde: Rádio Grenal

Sintonize: FM 95,9 – no litoral FM 88,9 – APP – YouTube: Rádio Grenal – site: Rádio Grenal

