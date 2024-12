Futebol “A vingança de Vini Jr.”: imprensa internacional repercute vitória do brasileiro no The Best

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O atacante do Real Madrid se tornou o primeiro brasileiro a ganhar a premiação desde 2007. Foto: Reprodução O atacante do Real Madrid se tornou o primeiro brasileiro a ganhar a premiação desde 2007. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Eleito melhor jogador do mundo pela Fifa nesta terça-feira (17), o brasileiro Vinicius Junior estampou manchetes de diversos jornais ao redor do mundo. Ele recebeu o “The Best”, prêmio da entidade, que “contrariou” a Bola de Ouro, premiação com o qual divide os holofotes, e que acabou condecorando o volante espanhol Rodri como melhor do mundo em disputa com o brasileiro em outubro. A polêmica pautou parte do noticiário sobre a escolha desta terça.

O jornal espanhol Marca foi protocolar. Celebrou Vini, destacou seus feitos na temporada e lembrou da polêmica da Bola de Ouro: “Depois da comoção na Espanha pelo resultado da Bola de Ouro e e vitória de Rodri Hernández sobre Vinicius, na festa virtual da FIFA em Doha, o troféu vai para o brasileiro”.

O também espanhol Mundo Deportivo destacou o primeiro grande troféu individual da carreira de Vini e ressaltou a “disparidade de critérios” entre a Bola de Ouro e o The Best: “Suas conquistas no Real Madrid, com o qual conquistou a La Liga e a Liga dos Campeões, e a Copa América com o Brasil , talvez mais discreta, permitiram a ele erguer um primeiro grande troféu individual que mostra a disparidade de critérios, já que, para o júri da Bola de Ouro, em outubro, o melhor em 2024 foi Rodri Hernández .

O francês Le Parisien destacou a disputa de Vinicius com Rodri. “Pequena vingança para Vinicius”, escreveu o jornal, lembrando da da Bola de Ouro. “Desta vez, é para ele (Vinicius)”, diz o início da reportagem.

Já a emissora britânica BBC lembrou do boicote que o Real Madrid fez à Bola de Ouro após ficar sabendo que Rodri venceria. “É o primeiro prêmio de Vinicius, que conseguiu um final mais feliz para a temporada do que no boicote de outubro”. Os britânicos também destacaram o discurso do jogador, que lembrou das origens em São Gonçalo (RJ).

O atacante do Real Madrid se tornou o primeiro brasileiro a ganhar a premiação desde 2007, quando Kaká levou o troféu para o Brasil. Campeão da Champions League e de LaLiga com o Real Madrid, Vini Jr. foi um dos grandes destaques do clube espanhol na temporada 2023/24, com números extraordinários e um poder invejável de decidir jogos.

Ao receber o prêmio, o camisa 7 do Real Madrid falou sobre o sonho que parecia tão distante:

“Parecia impossível chegar até aqui. Era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto do crime. Poder chegar é muito importante para mim. Estou fazendo por muitas crianças que acham impossível, mas que podem chegar até aqui. Agradecer à minha família, que deixou de viver o sonho deles para viver por mim. Agora ao meu time, que me fizeram chegar até aqui. Quero seguir por muito tempo jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Não poderia deixar de agradecer ao Flamengo, que que me viu nos campos, nas ruas. Não poderia chegar aqui sem o Flamengo.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/a-vinganca-de-vini-jr-imprensa-internacional-repercute-vitoria-do-brasileiro-no-the-best/

“A vingança de Vini Jr.”: imprensa internacional repercute vitória do brasileiro no The Best

2024-12-17