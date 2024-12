Futebol Neymar recebe recado de que ele é único culpado por não vencer a Bola de Ouro

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Campeão do mundo, Christophe Dugarry acredita que os problemas do brasileiro foram consequência de sua própria postura. (Foto: Reprodução)

O brasileiro Neymar se tornou o jogador mais caro de todos os tempos ao completar negócio avaliado em 222 milhões de euros ao sair do Barcelona para o Paris Saint-Germain, em 2017. Neymar foi inicialmente bem recebido na capital francesa, mas constantes lesões e a falta de sucesso na Champions League fizeram com que alguns torcedores se voltassem contra o sul-americano.

Em entrevista à RMC Sport, Neymar comentou sua passagem por Paris: “O primeiro ano em Paris foi magnífico, fui muito bem recebido pelos torcedores, mas os últimos dois ou três anos não foram iguais, não foi realmente justo a forma como fui tratado. Acho que [Lionel] Messi viveu mais ou menos a mesma coisa. Para mim, eles passaram dos limites (quando os torcedores foram à sua casa). Nossa relação não era mais respeitosa, enquanto eu sempre os respeitei… Foi uma situação realmente complicada. Fiquei triste com a forma como fui tratado no final”.

Campeão do mundo, Christophe Dugarry respondeu às declarações de Neymar, em entrevista ao programa Rothen s’enflamme, explicando por que acredita que os problemas do brasileiro foram consequência de sua própria postura: “Ele é talvez um dos três maiores jogadores em termos de qualidade técnica. Mas, se o cara nunca ganhou uma Bola de Ouro, há também motivos. Eu sonho com um jogador do PSG que vá embora com gratidão. Esses caras receberam salários astronômicos, jogaram em estádios lotados, em condições excepcionais para praticar o futebol. O clube dá tudo para você, e ele não fez nada. Ele estava nas melhores condições possíveis e imagináveis. E ele não disse nenhuma vez: ‘poderia ter feito melhor’. Nunca ouvi isso, e isso me irrita.

“Não vou dizer que o PSG fez tudo certo, mas não dá para chegar e admitir: ‘Trabalhei em condições excepcionais, tive um salário incrível, tive a sorte de jogar com parceiros de outro mundo’? Se Neymar não ganhou a Bola de Ouro com as qualidades que tem, só pode culpar a si mesmo. Não é culpa dos idiotas que foram vê-lo no final. Ele não pode simplesmente dizer que não fez o suficiente?”, questionou.

Neymar disputou 173 partidas pelo Paris Saint-Germain ao longo de seis temporadas, marcando 118 gols. O atacante se transferiu para o Al Hilal, da Saudi Pro League, no meio de 2023, mas continuou enfrentando problemas físicos no novo clube. Aos 32 anos, ele encara novas dúvidas sobre o que pode oferecer no restante da temporada 2024/2025. As informações são do site Goal.

