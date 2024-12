Futebol Vinícius Júnior ganhou entre capitães e torcedores e perdeu entre técnicos e jornalistas; veja a pontuação

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, o melhor jogador de futebol do mundo. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, o melhor jogador de futebol do mundo. Nessa terça-feira (17), o cria de São Gonçalo e revelado pelo Flamengo recebeu o prêmio “The Best” da Fifa (entidade máxima do futebol) em cerimônia realizada em Doha, no Catar. A eleição, no entanto, não foi de forma unânime entre o colegiado.

Em informações divulgadas pela Fifa logo após a premiação, Vini Jr. venceu Rodri por uma diferença de apenas cinco pontos totais. Jude Bellingham, companheiro de Vini no Real Madrid, ficou na terceira colocação geral.

A votação feita pela Fifa é dividida em quatro colegiados: jornalistas, torcedores, capitães e treinadores. Neste recorte, Vini Jr. levou a melhor nos votos de capitães e torcedores, enquanto Rodri venceu entre os treinadores e jornalistas – este último por apenas cinco pontos. O desempate, no entanto, ficou na grande diferença favorável a Vini entre os capitães e torcedores.

Entre os capitães de seleções, Vini ficou com 617 pontos, enquanto Rodri teve 373. Já no voto popular dos torcedores, Vini teve 1.147.276 votos, enquanto Rodri teve apenas 264.835, a menor entre os três primeiros. Bellingham ficou em segundo com 460.887 votos.

“Não sei nem por onde começar”, disse o atacante ao receber o troféu em Doha, no Catar, na véspera de disputar a final da Copa Intercontinental da FIFA de 2024 contra o Pachuca, do México. “Era tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Eu era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza e do crime. Chegar aqui é algo muito importante para mim”

“Tenho de agradecer a todo mundo que votou em mim, todos os jogadores, treinadores, jornalistas e meus fãs. Eu não poderia deixar de agradecer à minha família, que deixou de viver o sonho dela para viver o meu sonho. Agradecer ao presidente, ao mister Carleto [Carlo Ancelotti], e ao meu time que me fez chegar até aqui e me fez acreditar que eu poderia fazer a diferença e fazer grandes coisas com elas.”

“O Real Madrid é o maior clube do mundo. Eu não poderia deixar de agradecer ao Flamengo, que foi o clube que me colocou no campo, nas ruas. Agradecer a todos os jogadores da Seleção Brasileira e ao meu país, que vem torcendo por mim e me dando muita força para seguir na minha luta.

O craque da Seleção Brasileira e do Real Madrid viveu a temporada mais espetacular de sua carreira em 2023/24. Ele foi protagonista constantemente em momentos decisivos pelo Real Madrid, marcando 24 gols em 39 partidas em diversas competições.

Um dos pontos altos foi o gol anotado contra o Borussia Dortmund pela final da Liga dos Campeões da UEFA. Seus admiradores também não vão esquecer o hat-trick registrado contra o arquirrival Barcelona na Supercopa da Espanha.

Vini é também o primeiro brasileiro a vencer o principal prêmio da FIFA desde 2007, quando Kaká superou os emergentes Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. É a primeira vez que um brasileiro é premiado durante a era The Best. As informações são do jornal O Globo e da Fifa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/vinicius-junior-ganhou-entre-capitaes-e-torcedores-e-perdeu-entre-tecnicos-e-jornalistas-veja-a-pontuacao/

Vinícius Júnior ganhou entre capitães e torcedores e perdeu entre técnicos e jornalistas; veja a pontuação

2024-12-17