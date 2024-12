Futebol Capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo não vota no prêmio da Fifa pelo terceiro ano consecutivo

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Cristiano Ronaldo foi cinco vezes eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. (Foto: Reprodução)

Cinco vezes eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), o atacante Cristiano Ronaldo, capitão de Portugal, não votou no prêmio The Best pela terceira vez consecutiva. Segundo os critérios da entidade, os capitães das seleções nacionais afiliadas fazem parte do júri que elege o melhor jogador do mundo.

Portugal, no entanto, não ficou sem representante entre os votantes. Vice-capitão da seleção portuguesa, o meio-campo Bernardo Silva, do Manchester City, participou da eleição. Ele votou em Rodri, seu companheiro de clube, para o melhor jogador da temporada. Em segundo lugar, o português escolheu Vini Jr. Na terceira colocação, o voto foi para outro colega de City, o norueguês Erling Haaland.

Nas duas edições anteriores do The Best, o substituto do português foi o ex-zagueiro Pepe, que também vestia a braçadeira de capitão na ausência de CR7. As informações são do jornal O Globo.

